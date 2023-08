E' un weekend di ritmo che inizia già giovedì 24 agosto, al MOLO Brescia, con il party Frìo. Frìo è forse l'appuntamento più hot (gli opposti, si sa, si attraggono) dell'intera stagione della disco gestita da chi ha portato al successo anche River a Soncino (CR) e prima di tutto Circus beatclub da oltre vent'anni. Stile, bella musica, sorrisi. E il gioco del giovedì sera è fatto, dalle 22 e 30 alle 2 e 30, così non si fa troppo tardi e il venerdì si può continuare a studiare & lavorare.



Al MOLO Brescia venerdì 25 agosto per il party Rehab, si balla a ritmo di di hip hop ed r'n'b. In console grandi professionisti del sound, ovvero JK e O'Neal.



Ludwig, ovvero Ludovico Franchitti, ex Dark Polo Gang, un personaggio di riferimento nella scena trap italiana, è invece protagonista al MOLO Brescia sabato 26 agosto. Nato a Roma nel 1992, inizia prestissimo ad appassionarsi alla musica elettronica suonando in alcuni club della capitale e come opening dj a main guest. La sua prima produzione musicale è il brano "Take A Shine", che ottiene un buon riscontro da parte degli artisti del panorama EDM. Dopo aver accompagnato la Dark Polo Gang durante il Twins Tour, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla produzione e di puntare tutto sul suo progetto solista.







MOLO Brescia



MOLO Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.



L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



MOLO - Brescia, Summer Together

