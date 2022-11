Che la classe arbitrale italiana non sia credibile lo dimostrano già le recenti vicende di cronaca giudiziaria. Ma all'Aia, evidentemente, non si vogliono far mancar niente e così i suoi arbitri continuano imperterriti a ribaltare i risultati degli incontri di calcio con decisioni a dir poco incredibili.

Oggi ne abbiamo avuto un altro lampante esempio in Milan - Fiorentina. L'incontro, sull'1-1 è stato deciso con un gol nel finale. Peccato che quella rete fosse viziata da ben due falli. Il primo ad inizio azione di Rebic su Duncan, il secondo sul portiere viola Terracciano, sempre con Rebic che gli si getta contro impedendogli la presa.

L'arbitro del match, il "monzese" Sozza, non è riuscito a vedere nessuno dei due falli, ma sul secondo è comunque giustificato. Infatti, è una specialità di Sozza non fischiare le cariche al portiere, specialmente se il portiere è della Fiorentina. La scorsa stagione fece lo stesso in Fiorentina - Napoli, con Insigne che spinse a terra Dragowsky, impedendogli di intervenire sul tiro successivo che finì in rete. Stavolta, il mancato intervento di Terracciano ha fatto carambolare la palla su Milenkovic che l'ha involontariamente messa nella propria porta.

Al Var, Di Bello ovviamente non si accorge né del fallo di inizio azione e neppure della carica sul portiere. In precedenza, la strana coppia arbitrale non ha assegnato un evidente rigore per l'atterramento di Ikoné, strattonato e falciato in area da Tomori.

La domanda è: ma chi vogliono prendere in giro? Hanno fatto tanta canea con il Var per evitare che venissero assegnati dei gol non validi e adesso che il Var c'è, che fanno? Fanno finta di non vedere ciò che le immagini mostrano!

E si dovrebbe dire che il Milan ha vinto la partita? Diciamo piuttosto che l'hanno vinta l'arbitro in campo e quello al Var, anche in questo caso, come in altri, truffando spettatori e scommettitori.

Per la cronaca, la prima rete dell'incontro è di Leao che a inizio gara supera Terracciano dopo essere stato lanciato a rete da una sponda di Giroud. La Fiorentina dopo aver sfiorato il pari prima con Cabral e poi con Biraghi, che colpisce il palo, trova il pareggio grazie a Barak che si gira in area e batte Tatarusanu, anche con l'aiuto di Thiaw.

Grazie all'ottima prova di Sozza e Di Bello, il Milan si porta a 33 punti in classifica, a - 8 dal Napoli, mentre la Fiorentina rimane a 19.