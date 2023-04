Proseguono gli incontri dell’Assessore alle Politiche giovanili Francesco Coppolino con le realtà giovanili cittadine: l’esponente della Giunta Midili ha accolto una delegazione dell’associazione “Alla Luce del Sole” rappresentata dal presidente Rocco Federico Magistri, dal vice-presidente, Saverio Todaro e dal segretario Chantal Picciolo. Nel corso del confronto i ragazzi hanno esposto le iniziative, che intendono promuovere sul territorio auspicando che possa esserci una sinergia con l’Amministrazione.

Domenica 23 Aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Milazzo si svolgerà in Via Giacomo Medici la “Giornata del Libro e delle Rose” organizzata dall’Amministrazione comunale, promossa da note librerie locali e da una casa editrice mamertina in collaborazione con il CCN (Centro Storico Milazzo). La data del 23 aprile ricorda due ricorrenze distinte; ma in qualche modo unite dalla tradizione. La prima è la “La Giornata Mondiale del Libro”, voluta dall’UNESCO (1996) per promuovere il “continuo progresso culturale attraverso la lettura, a protezione della pace, della cultura e dell’educazione di tutti i popoli.”

I libri come strumenti per la costruzione di una società migliore, a livello globale. La scelta della data è legata alla coincidenza con una ricorrenza storica: la scomparsa, il 23 aprile 1616, di nomi fondanti della letteratura mondiale, Shakespeare e Cervantes; ma c’è anche un’altra coincidenza, legata stavolta a una Regione, la Catalogna (Barcellona) dove già si festeggiava una Giornata dedicata al libro, proprio il 23 aprile giorno di Sant Jordi (San Giorgio), patrono.

A Barcellona di Spagna leggenda vuole che sia stato proprio San Giorgio (Sant Jordi) il cavaliere, che sconfisse il drago, salvando il popolo e la principessa minacciati dalla mostruosa creatura. Il sangue sgorgato dalle ferite fece fiorire immediatamente delle meravigliose rose rosse, una delle quali venne regalata da Sant Jordi alla principessa. In memoria di questo mitico accadimento, nel giorno dedicato a Sant Jordi – il 23 aprile, appunto – in Catalogna si festeggia regalando un libro e una rosa alla persona amata; anche i librai e la casa editrice doneranno una rosa a tutti coloro che acquisteranno un libro presso i loro stand espositivi.

Ci saranno delle attività ludiche e ricreative, letture per bambini, giochi e gonfiabili, perché l’obiettivo principale è di diffondere la cultura della lettura coinvolgendo anche i più piccini, affinché la usino costantemente e liberamente fin da piccoli.