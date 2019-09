Dichiarazione pubblica di TIZIANA RIVALE per TIZIANO FERRO

Alcuni mesi fa’ Tiziana Rivale, vincitrice del Festival di Sanremo 1983 e protagonista della nuova edizione 2019 di Tale e quale show su Rai1, era stata accusata da alcuni giornali sul web di aver attaccato Tiziano Ferro sulle adozioni gay!

Prontamente la cantante si è difesa dalle accuse smentendo la vicenda e denunciando per diffamazione i giornali colpevoli di aver diffuso una notizia falsa nei suoi confronti! Affidando all’European Gay Network di Barcellona un videomessaggio in tre lingue: Italiano, Inglese e Spagnolo, per smentire le accuse di “omofobia” avanzate nei suoi confronti!

Coadiuvata e diretta dal suo Art Director Maximo De Marco, famoso per essere stato nei primi anni 2000 il primo artista dichiaratamente gay ad aver subito una censura per un video clip musicale in cui si parlava di fede ed omosessualità, oggi Tiziana Rivale, a poche ore dall’andare in onda la 1.a puntata di Tale e quale show, nella prima serata di RAI1, rilascia una dichiarazione pubblica per Tiziano Ferro:

“Caro Tiziano, non ti ho mai incontrato e già qualcuno ha tentato di metter zizzania tra noi. Spero tu non abbia creduto alle cattiverie scritte sul web ma sono certa che avrai avuto cose più belle da fare. Ti auguro ciò che desideri per la tua vita, in amore e in musica. A presto, Tiziana”.