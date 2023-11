Sicurezza su Internet, nota anche come navigazione protetta, si riferisce alla gestione e all'utilizzo sicuro della rete al fine di proteggersi da varie minacce, tra cui virus, attacchi hacker e altri dannosi intrusioni.

Questo implica la salvaguardia delle informazioni personali e sensibili, la prevenzione degli accessi non autorizzati e la garanzia della riservatezza.

Le ragioni sottostanti rendono cruciale questa pratica:

Privacy: Un ambiente Internet sicuro preserva le tue informazioni personali e sensibili da intrusioni esterne, compresi dettagli come il tuo nome, indirizzo e dati della carta di credito.

Prevenzione del furto di identità: Con l'aumento delle transazioni online, il rischio di furto di identità è in costante crescita. Una connessione sicura contribuisce a mitigare questo pericolo.

Protezione da virus e malware: Internet sicuro offre una barriera contro virus e malware, che possono danneggiare il tuo dispositivo o compromettere i tuoi dati.

Transazioni sicure: Garantisce che le transazioni online siano protette e che le informazioni finanziarie siano al sicuro da possibili attacchi.

Fiducia: Nel caso di attività online, la presenza di un sito Internet sicuro contribuisce a instillare fiducia nei clienti. La consapevolezza della sicurezza delle proprie informazioni incoraggia gli acquisti e la fedeltà dei clienti.

In sintesi, un Internet sicuro è fondamentale per preservare la privacy, impedire l'accesso non autorizzato, proteggere i dati e costruire fiducia. Non è solo importante, ma essenziale nell'era digitale attuale.