CHIARA TAIGI - Appuntamento su RAI UNO!

Sabato 8 Gennaio 2022 dalle ore 9:30

Chiara Taigi sarà su RAI UNO sabato 8 Gennaio, intorno alle 9:50, nel programma UnoMattina in Famiglia, nella rubrica dedicata allo Spettacolo ed alla Cultura, in compagnia di Ingrid Nuccitelli, Monica Setta, Tiberio Timperi e con la speciale regia di Marco Aprea.



Chiara Taigi vuole ricordare con il suo Canto che la Musica ci accompagna sempre e che la Lirica è ancora oggi fonte di ispirazione anche per la musica popolare, rock e molti altri generi ed è anche grande fonte per ispirare il messaggio dei sentimenti, di sogni e delle emozioni che ci accompagnano in ogni fase della vita e che può donare molta energia per reagire positivamente alle avversità. La musica è come la luce.

Chiara Taigi porta il suo contributo di Cultura, Bellezza e Musica colta per tutti, ad un programma evergreen che ha superato oltre trent'anni di dirette ideato da Michele Guardì, ricordando l'apporto dell'ex-capostruttura RAI Gianvito Lomaglio, con il contributo di tutti i nuovi autori e collaboratori che operano attualmente tra cui Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Marco Aprea nel duplice impegnativo ruolo di Regista e Autore, l'esperienza culturale e l'impegno di Francesco Maria Marcucci, Concita Borrelli, Corrado Gerardi, la bellissima scenografia di Silvana Canofari, Fernando Ribaudo ed il Produttore esecutivo nella persona di Daniela Zefferi.

Ricordiamo poi il contributo della rubrica particolare di Gianni Ippoliti e delle rubriche molto piacevoli del meteorologo Francesco Laurenzi.







RIFERIMENTI E LINK



www.raiplay.it/dirette/rai1

www.raiplay.it/programmi/unomattinainfamiglia

www.televideoteca.it/unomattina

www.facebook.com/MattinaRai1/

www.facebook.com/pg/MattinaRai1/posts/

twitter.com/unomattina