Dopo aspre traversie burocratiche, indicibili sacrifici finanziari e tempi biblici dei tribunali la giustizia, seppure parzialmente, ha effettuato il suo decorso per Giuliano Castorina, presidente del comitato “Ridateci casa nostra!”, il quale lunedì 10 giugno è ritornato nella piena proprietà della sua abitazione, sito in via D’Amico 117.

La sua gioia però è stata dimezzata per lo stato fatiscente, in cui gli abusivi hanno lasciato le stanze, per lo più private delle porte, della caldaia, con mura cadenti e finestre con vetri rotti: “Sono stanco di questa situazione, perché ancora non se ne vede la fine. – ha commentato Castorina – Sono sconvolto da un così inqualificabile scenario. Ho avuto parole di conforto dal vicinato, da amici e da alcuni parenti. Non so come si arrivi a tanto di barbarie verso oggetti e suppellettili da me acquistati con grande spirito di immolazione”.