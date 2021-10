Questo è quanto Rocco Commisso aveva detto una settimana fa sul rinnovo di Vlahovic: "Non so se firmerà, stiamo calmi. Sono mesi che ci stiamo lavorando, un giorno siamo positivi, altri meno. Ma non sono né positivo né negativo. Parlo con Dusan e mi dice che lui pensa solo al campo e che devo parlare con i suoi agenti, poi parlo con i procuratori e mi dicono che devo parlare con il giocatore. Noi a Firenze siamo professionisti e facciamo tutto sul serio. Venga qui il procuratore a trattare, lui deve fare la trattativa. La cosa che dico è che sarebbe la più grande cifra mai data a un giocatore della Fiorentina, inclusi Batistuta e Rui Costa. Si sta prendendo un grande rischio, gliel'ho detto. Noi gli offriamo un contratto di 5 anni a 40 milioni di euro lordi. Io lavoravo un anno per prendere quello che prenderebbe in due o tre giorni. Non so dove si sia arrivati con questo calcio".

E alla domanda se si stesse infastidendo, il presidente e proprietario della Fiorentina aveva risposto così: "Un po' sì, la Fiorentina non è solo Vlahovic, c'è il gruppo e lo vogliamo mantenere concentrato".

E alla domanda su quanto fosse disposto ad attendere, questa era stata la risposta?

"Che devo fare? Vorrei che si facesse subito, avrei voluto che si risolvesse la questione dopo l'ultima sosta delle Nazionali, ma così non è stato".



La pazienza di Commisso è durata una settimana e così, ieri, la Fiorentina ha diffuso la seguente nota:

«Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta di rinnovo non è stata accettata.In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a trovare una soluzione che potesse rendere felice il ragazzo ed il Club, ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato. A me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage e di conseguenza individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione. In ogni caso Dusan Vlahovic ha un contratto che lo lega alla Fiorentina per i prossimi 21 mesi e siamo sicuri che il calciatore, come ha sempre dimostrato, darà il suo contributo per aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi, dimostrando la professionalità che lo ha contraddistinto da quando è arrivato a Firenze con il massimo rispetto dei nostri tifosi, dei suoi compagni, del mister e di tutta la Società viola».

Le conseguenze? Saranno gli eventi a farcele conoscere. Quello che è possibile dire fin da subito è quello che non avverrà.

Moti giornali, per far piacere ai loro lettori, hanno subito ipotizzato che Vlahovic possa finire a società come Juventus e Inter. Così non sarà perché, semplicemente, non hanno i soldi per comprarlo, a meno che non lo accolgano a fine contratto dopo un anno o più di inattività... è quella la prospettiva che attende Vlahovic nel caso in cui a gennaio o giugno del prossimo anno non portasse cash la cifra tra i 75 e i 90 milioni richiesta da Commisso per la sua cessione.

La mossa di Commisso è stata giudicata da tutti o quasi tempestiva e sacrosanta... specialmente dopo l'affaire Chiesa, con la Viola "ricattata" da giocatore e Juventus che alla fine lo ha acquistato senza avere neppure i soldi per pagarlo!

Invece, quello che non è possibile sapere è che cosa accadrà nei prossimi due mesi che mancano al mercato di gennaio. A Firenze vivono di polemiche e di battute (in generale e nono solo in relazione al calcio) solo per il gusto di farle anche quando non vi è motivo... figuriamoci adesso! Pertanto, come farà Vlahovic a giocare le prossime partite al Franchi? A questa domanda, e ad altre collegate, è impossibile rispondere... per adesso.