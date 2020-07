Giovedì, l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha presentato - a grandi linee - il palinsesto dell'azienda pubblica per la prossima stagione.

Tra le "novità" la conferma alla conduzione della prossima edizione del festival di Sanremo della coppia Amadeus e Fiorello, all'insegna del vecchio adagio: squadra vincente non si cambia.

L'annuncio è stato dato dal direttore di Rai1, Stefano Coletta: ''Sanremo 2021 sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata ma anche intrattenitore che ha fatto un gran lavoro nella selezione delle canzoni. E insieme a lui, ovviamente, tornando al discorso valoriale, ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che forse riaprirà la nostra normalità. Viva Sanremo!''

Non solo. Amadeus è stato riconfermato anche come Direttore artistico del Festival, la cui edizione numero 71 si terrà sempre al teatro Ariston, ma dal 2 al 6 marzo 2021.

Sempre in relazione al Festival, Coletta ha annunciato che "il giovedì, in seconda serata, con Amadeus, sarà dedicato alle selezioni per Sanremo giovani che verranno fatte in modo trasparente". Quest’anno le selezioni di Sanremo giovani cambiano collocazione nel palinsesto della prima rete della televisione pubblica, dopo l’inserimento nello scorso anno nel varietà di Marco Liorni, Italia sì".

Al direttore di Rai 1 è stato anche domandato se esista un piano B per Sanremo, in relazione all'emergenza Covid e ad eventuali restrizioni in materia di sicurezza sanitaria:

"Sanremo piano B non è Sanremo... ma stiamo pensando anche ad altre soluzioni", ha risposto.