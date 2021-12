A seguito del recente Decreto Festività che ha dato una nuova mazzata a migliaia di club, locali, organizzatori, artisti, dj, tecnici e lavoratori del settore musica e spettacolo il Coordinamento StaGe! scrive una lettera aperta al Presidente Draghi ed ai Ministri Franceschini, Orlando e Speranza chiedendo azioni immediate a risarcimento del danno creato e sostegno alla filiera, mentre invita gli Enti Locali che hanno allocato le risorse per il Capodanno a tenerle impegnate per eventi alternativi e diffusi e eventi da programmarsi piu’ avanti non perdendo così tali impegni economici sempre a favore della musica e dello spettacolo dal vivo.





STAGE! SCRIVE AL GOVERNO, RICHIESTA INTERVENTI URGENTI E IMMEDIATI

27 dicembre 2021

Presidente del Consiglio Mario Draghi

Ministro della Cultura Dario Franceschini

Ministro del Lavoro Andrea Orlando

Ministro della Salute Roberto Speranza

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA DAL MONDO DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, RICHIESTA INTERVENTI URGENTI E IMMEDIATI



Gentili Presidente del Consiglio Draghi e Ministri Franceschini, Orlando e Speranza

Pur consapevoli dello stato d’emergenza che l’Italia, così come il resto del mondo, sta affrontando siamo a porre l’attenzione sull’ ennesima sberla a livello economico che il settore della musica, spettacolo ed intrattenimento ha subito a seguito del decreto festività entrato in vigore il 25 dicembre.

Imprese, artisti, lavoratori, tecnici, locali, promoter, dj ed organizzatori e tantissime altre figure avevano già programmato, con tutti i costi che ne conseguono, gli eventi per le festività natalizie e di fine anno e d’improvviso tutto è stato azzerato.

In particolare le feste di piazza, i club, le discoteche e le balere e le migliaia di dj, cantanti ed orchestre e band e tanti altri artisti e organizzatori, che più di tutti hanno subito le conseguenze di questa pandemia, sono di nuovo stati impossibilitati a fare il proprio lavoro.

Lavoro di programmazione, costi di grafica, stampa e pubblicità e impegni con i lavoratori andati improvvisamente in fumo con un danno economico ma anche un pesante contraccolpo morale quando sembrava di intravedere la luce in fondo al tunnel.

Saltate decine di migliaia di eventi pubblici e privati ed ora centinaia di migliaia di posti di lavoro ripiombano nel rischio di svanire. Servono provvedimenti per sostegni immediati e semplici a tutta la filiera il prima possibile.

Non è pensabile di chiudere un intero settore senza affiancare al provvedimento un supporto economico di sostegno.

Il Coordinamento StaGe, che raduna oltre 100 realtà imprenditoriali ed associazionistiche della filiera della musica indipendente ed emergente e migliaia di lavoratori dello spettacolo chiede al Governo interventi immediati e urgentissimi.

Risarcimento alle imprese del settore (organizzatori e locali) sulla base del raffronto con il fatturato delle festività del 2019;

Nuovo sostegno da erogare attraverso INPS per i lavoratori dello spettacolo;

Tamponi gratuiti per i lavoratori dello spettacolo;

La possibilita’ di riaprire quanto prima per gli eventi all’aperto e al chiuso per tali spazi e luoghi come avviene per gli stadi e per i teatri quanto prima



Visto il grave stato di emergenza speriamo in un vostro pronto intervento e diamo piena disponibilità di collaborazione

Cordialmente

Coordinamento StaGe!

Claudia Barcellona

Giuliano Biasin

Giordano Sangiorgi

Contatti:

www.facebook.com/coordinamentostage

[email protected] e [email protected]

Coordinamento StaGe!

Aderiscono 100 associazioni della filiera della musica e spettacolo dal vivo indipendente ed emergente

https://coordinamentostage.it/

https://www.facebook.com/CoordinamentoStage

Coordinamento StaGe! e Indies (Coordinamento Musica e Spettacolo Indipendente ed Emergente)

AudioCoop – Etichette Discografiche Indipendenti

AIA – Artisti Italiani Associati, Artisti, Musicisti, Interpreti ed Esecutori

Esibirsi Soc. Coop. – Lavoratori dello Spettacolo / Confcooperative

SILS

Rete dei Festival – Festival e Contest

It – Folk Artisti e Festival Folk

Anat e Asmea Promoter

Silb – Club e Discoteche Fipe/Confcommercio

Fismed – Confesercenti

A – Dj – Disc Jockey

ATCL Lazio Circuito Live Teatri,

Siedas – Esperti Diritto d’Autore

Goodfellas Distribuzione Dischi e Libri

Discoteca Laziale – Circuito Negozi di Dischi

Cafim – Circuito di Negozi di Strumenti Musicali

Fiere del Disco Music Day Roma e altre citta’

Discodays Napoli

Appello della Unione Orchestre Italiane

Appello degli Artisti della Musica Popolare

Musica d’Asporto a Torino

Il mensile di Musica Jazz

Materiali Sonori e Lo Zoo di Berlino – Produzione e Distribuzione /Legacoop

Classic Rock on Air circuito radiofonico e circuito media OASport e OAPlus

LAziosound – Musica e Giovani,

Maninalto! Circuito Ska,

Rock Targato Italia – Circuito per Emergenti

Martelive – Circuito della Musica e Arte Contemporanea

Musplan – Piattaforma di scouting per nuovi artisti

Assembramento Artistico di Bologna di Artisti e Tecnici

Dietro le Quinte – Tecnici Impianti Audio e Luci e Video di Bologna

Ridens – Attori e Artisti Comici Settore Teatro

Web e Tv – Intermittenti e Autoorganizzati dello Spettacolo Roma,

AMG Disk

Arci Ponti di Memoria Milano

FederArte Rom

Slow Music

Borghi Artistici

RadUni – Circuito Web Radio Universitarie

Fiofa – Circuito D’Autore

Osservatorio Giovani di Napoli

Calabria Sona

Associazione Sonic Pro

Associazione Convivialia

Emes Agency per Art Bonus

Fistel – Cisl Emilia Romagna

Associazione CulturArti FVG

Fly Web Radio

Sos Animazione Piemonte

Fondazione Lelio Luttazzi

ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

Musicisti 2020 di Napoli

MIE – Musicisti Italiani Emergenti

Suoni a Sud

Italy Sona

Cisac Sacs

Studio Rocca Romana

La Maesta’ Mastering

Forum Educazione Musicale

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

Circuito Live Folk Rock Make a Dream

Premio dei Premi Canzone d’Autore

Live Music Advisor

iLiveMusic

Unione OBIS (orchestre ballo italiano spettacolo)

Ass. Armadillo Aps e Acoustic Guitar Village a Cremona Musica

Disma Musica

Ass Laboratorio Musicale Fabbrica di Note

Ass. Festopolis

EdicolAcustica

Associazione Claudio Mazzitello

Live for Music

Ass. Archidrama

il circuito del Premio Italiano Videoclip Indipendenti

ERA – ONG dell’Ecosoc

SPIN Nazionale

Festa della Musica AIPFM

IMarts Agenzia Internazionale di Booking

Vox Day di Cagliari

Radio 100 Passi

Musica Legale

Studio Legale Barcellona

Terapia Arte Intensiva

Le Ragazze Terribili

Theatre en Vol di Sassari

B&M SRL “Allestimento per lo spettacolo”

Associazione Culturale La Fenice

CICAS Settore Arte Musica & Spettacolo

Associazione Fotografi Italiani

Fasol Coop

Associazione Feste della Birra in Italia a cura di Ghergo

Assodanza Italia

Assoartisti Nazionale e dell’Adriatico

MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti

E tanti altri...



E tanti altri...

Inoltre a livello internazionale StaGe! mantiene rapporti attraverso AudioCoop e PMI con l'associazione europea di etichette discografiche indipendenti Impala e quella mondiale Win e quella mondiale di strumenti musicali Cafim e tanti altri. E' una rappresentanza di circa 10 mila piccole e piccolissime imprese del settore per circa 25 mila addetti diretti e 250 mila operatori indiretti che con alcuni suoi associati aderisce anche ad altri coordinamenti di artisti e lavoratori del settore musica e spettacolo.