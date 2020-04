In tempi di coronavirus, proprio quando si è costretti a raggiungere la dimensione intimistica di chi guarda l’esterno dalle finestre dell’io, per scorgere strade vuote e deserte ricolme di silenzio, per stupirsi di gemme tenere sui rami, o ancora, alzare lo sguardo al cielo di primavera, ogni nuovo segnale che ci regala la natura può essere vitale. E' lo stimolo alla curiosità di una mente che desidera di aprirsi: una finestra chiusa che ama spalancarsi alle prime luci del mattino.

Lo sguardo si posa su di una farfalla, piccolo essere dell’universo in grado di trasmettere sentimenti piacevoli, forse perché evoca libertà e leggerezza, forse a catturarci come un magnete, è l’incanto dei suoi colori e delle simmetrie disegnate sulle ali.

Ohhhhh che bella! Si esclama quando si ha la fortuna di vederne svolazzare una, immemori, sul momento, dell’anima zen e dei significati attribuiti dalle antiche civiltà.

In Giappone, per esempio, la farfalla è la donna vergine, vista in coppia richiama la felicità coniugale, mentre in Cina è segnale di bellezza e longevità. Nelle tombe regali di Micene le farfalle venivano raffigurate su grandi dischi dorati per simboleggiare l’immortalità dell’anima. Se gli affreschi di Pompei raffigurano il mito di Psiche dalle grandi ali di farfalla, per gli Aztechi era l’emblema del sole, simbolo dell’anima e del soffio vitale sfuggito dalla bocca dell’uomo in agonia.

Greci e Druidi credevano che le farfalle fossero le anime messaggere dei morti e, per chi sorride di esoterismo e presagi, la chiave psicologica di Carl Gustav Jung ci insegna a leggere nella metamorfosi del bruco, la trasformazione spirituale profonda dell’individuo.

Il passaggio bozzolo- incubazione- dissoluzione - liberazione, è infatti il simbolismo della crisalide che sprigiona le potenzialità dell’essere, la resurrezione, la rinascita, il cambiamento dell’io, niente potrebbe essere più significativo e importante nella vita di un uomo. Il cambiamento.

Persino la vispa Teresa si è arresa, ai tempi del coronavirus, all’impossibilità di catturarle con il retino, oggi si interessa solo al significato dei colori delle farfalle, le guarda come angeli e fate che vogliono ricordare la loro presenza, regalare segnali e portare consigli.

SIGNIFICATO DEI COLORI E PRESAGI

Scopriamo insieme la magia dei colori, li trovo affascinanti.

Farfalla Arancione: se vediamo una farfalla arancione il segnale è che dobbiamo rimanere attivi e ottimisti, in futuro si prospettano opportunità di cambiamento.

Farfalla gialla: prossimo l’incontro con un Maestro spirituale che ci aiuterà nel cammino, cambiamento positivo, chiarezza mentale. Ricchezza e prosperità, anche possibile matrimonio, nascita bebè.

Farfalla verde: buona fortuna, crescita e abbondanza, se svolazza sulla testa pronta guarigione.

Farfalla rossa: non scacciare mai una farfalla rossa! Potrebbe essere nefasto, massimo rispetto per l’avviso di notizie importanti che potrebbero cambiare la vita.

Farfalla blu: protezione contro la magìa e spiriti maligni.

Farfalla marrone: con i suoi colori della terra è messaggera di importanti e buone notizie che si aspettavano da tempo. Nuovo inizio. Quindi buon auspicio ma pazienza.

Farfalla viola: persona ricca e potente arriva in aiuto. Intervento divino sul destino.

Farfalla nera: energia magica. Divinità o streghe legate a tempeste, tuoni e lampi. Fine di un era , rottura e, in chiave psicologica, superamento dei sentimenti negativi come paura, ansia, gelosia, invidia, etc. Per gli irlandesi quando un anima non riesce ad entrare nell’Aldilà diventa una farfalla nera …

Farfalla Bianca: defunti cari che comunicano di stare attenti alle scelte sbagliate, ma anche antenati, eredità …

Per me le farfalle sono piccoli quadri astratti, miniature artistiche della natura, la loro visione spigiona il soffio vitale, la tenerezza, la bellezza comprensiva di tutti i suoi paradigmi: è già una grande fortuna avere l’occasione di potersi incantare alla visione delle loro ali, un battito, una scintilla, meravigliose mentre si librano verso la luce …