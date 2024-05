Attività di scambio umanistico organizzate dall'East China Normal University in Francia.

Dal 2 al 6 maggio, in occasione del 60º anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Cina e la Francia, l'East China Normal University ha organizzato una serie di attività di scambio umanistico con il tema "Convergenza" in collaborazione con 12 scuole primarie, medie e superiori, istituzioni educative e club sportivi locali di Parigi e Lione, permettendo agli studenti francesi e ai cittadini locali di entrare in contatto ravvicinato con il kung fu cinese, la calligrafia e l'intaglio di sigilli, e di interagire faccia a faccia con la squadra di campioni mondiali di badminton dell'East China Normal University.

Attraverso l'arte, l'esposizione artistica della calligrafia diffonde lo spirito dei caratteri cinesi

"Favonio e cielo chiaro, vento benefico e clima sereno" "Gli uomini di talento si riuniscono, giovani e anziani partecipano" ... Questi versi estratti dalla prefazione del Lantingji Xu sono stati impressi all'interno delle opere di calligrafia dell'esposizione "I caratteri cinesi entrano nei campus francesi - Mostra di calligrafia e intaglio di sigilli cinesi" tenuta presso la nuova Università sino-francese di Lione, offrendo uno spaccato vivido delle opere di calligrafia e intaglio di sigilli create dagli studenti e dagli insegnanti dell'East China Normal University, nonché della partecipazione dei bambini delle scuole primarie, medie e superiori di Parigi e Lione all'esperienza di intaglio di sigilli.

Il 2 maggio, presso l'Istituto di Lingue Orientali di Parigi, il professore Cui Shuqiang, vicepreside della Facoltà di Belle Arti dell'East China Normal University, il professore Zhang Suo, direttore della base di eredità della cultura tradizionale cinese di eccellenza del Ministero dell'Educazione presso l'East China Normal University, e il professor Gu Qin, hanno guidato gli studenti laureandi della specializzazione in calligrafia e intaglio di sigilli, Du Jiahang, Cheng Yuxuan, Cai Zheng e altri, insieme agli studenti e ai docenti dell'Istituto di Lingue Orientali, nell'esperienza pratica della calligrafia e dell'intaglio di sigilli, dal teorico al pratico. Laurent LONG, dottorando in sinologia e membro della Società degli intagliatori di sigilli di Xilin in Francia (nome cinese: Long Leheng), ha partecipato appositamente all'evento. Questo illustre amico internazionale nel campo dell'intaglio di sigilli ha elogiato l'evento: "Il Centro Culturale Cino-Francese di Parigi e la Società degli intagliatori di sigilli di Xilin, insieme ad altre istituzioni cinesi, hanno organizzato mostre e conferenze pubbliche sull'intaglio di sigilli, ma è la prima volta che si tiene un evento che porta l'arte dell'intaglio di sigilli nei campus. È un'iniziativa meravigliosa e auspicio che sempre più giovani francesi possano apprezzare il fascino unico dei caratteri cinesi e approfondire la comprensione della cultura cinese attraverso questa esperienza."

Dal 2 al 6 maggio, il workshop "I caratteri cinesi entrano nei campus francesi" dell'East China Normal University si è tenuto presso la nuova Università sino-francese di Lione, la scuola media Louis Leprince-Ringuet a Replonges, l'Università Lyon 2 e la Scuola Internazionale di Lione. Gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori locali non solo hanno visitato le opere di calligrafia e intaglio di sigilli create da quattro insegnanti e 43 studenti laureandi della Facoltà di Belle Arti dell'East China Normal University, ma hanno anche sperimentato per la prima volta l'intaglio di sigilli. Alla scuola media Louis Leprince-Ringuet, Tryston Beck, 12 anni, era felice di vedere il suo sigillo completato con le sue mani: "Ho intagliato il carattere '中', e gli insegnanti cinesi oggi mi hanno detto che questo carattere ha molti significati, significa sia 'centro' che 'ottimo, eccellente'. Lo trovo fantastico, molto divertente!" Julien Marlier, insegnante presso l'Università Lyon 2, è un appassionato di calligrafia cinese, ed era molto felice di partecipare al workshop di calligrafia e intaglio di sigilli: "Le lezioni e le guide degli esperti e degli studenti laureandi dell'East China Normal University non solo mi hanno dato una comprensione più profonda dell'evoluzione dei caratteri cinesi, ma l'esperienza pratica dell'intaglio di sigilli mi ha fatto apprezzare il fascino artistico dei caratteri cinesi."

L'evento "I caratteri cinesi entrano nei campus francesi" è stato organizzato dalla Facoltà di Belle Arti dell'East China Normal University. Oltre ai sette insegnanti e studenti che hanno tenuto lezioni, dimostrazioni e guide durante l'evento in Francia, altri circa 40 insegnanti e studenti della specializzazione in calligrafia e intaglio di sigilli della Facoltà di Belle Arti dell'East China Normal University hanno creato appositamente una serie di opere di calligrafia e intaglio di sigilli per l'esposizione in Francia. Si dice che il programma di laurea specialistica in calligrafia e intaglio di sigilli sia stato istituito nel 2014, e negli ultimi dieci anni ha formato un gruppo di talenti in calligrafia di alta qualità, ottenendo il riconoscimento del Ministero dell'Educazione come base di eredità della cultura tradizionale cinese di eccellenza nel 2020. L'evento "I caratteri cinesi entrano nei campus francesi" ha ricevuto anche il sostegno finanziario del Fondo speciale per la promozione della cultura cinese di Shanghai.

Insieme con le arti marziali, gli sport rivelano la filosofia cinese Diversamente dalla delicatezza e dall'eleganza della calligrafia e dell'intaglio di sigilli, l'incontro straordinario e vivace degli sportivi nel campo sportivo ha portato questo viaggio di scambio umanistico in Francia a un nuovo apice.

La mattina del 5 maggio, la campionessa mondiale di badminton Wang Yihan, vicepresidente della Facoltà di Scienze dello Sport e della Salute dell'East China Normal University e il professor Gao Qiang, responsabile del Centro di Ricerca Sino-Francese di Scienze dello Sport dell'East China Normal University, insieme agli studenti della Scuola di Allenamento Sportivo dell'East China Normal University, Yang Ruiwen, Li Jingqian e Zhu Jiahui, hanno partecipato a un'amichevole contro gli studenti atleti dell'Università di Lione e dell'Università di Scienze e Tecnologie Applicate di Lione, attirando non solo studenti e docenti delle due università, ma anche cinesi residenti a Lione e persino in viaggio da Marsiglia per assistere alla partita. Guillaume Arnould, direttore esecutivo della nuova Università sino-francese di Lione e organizzatore dell'evento in Francia, ha dichiarato: "Questa è una delle attività di scambio umanistico tra Cina e Francia più popolari organizzate di recente. Questa amichevole di badminton ha permesso ai giovani cinesi e francesi di migliorare le loro abilità sportive, approfondire l'amicizia e seminare nuovi semi per la cooperazione futura." Questa amichevole a Lione è stata anche la settima tappa dell'East China Normal University per organizzare l'evento "Faccia a faccia con i campioni del mondo - Amichevole di badminton tra università cinesi e francesi" in luoghi come Parigi e Lione con il Centro Nazionale dello Sport di Francia (INSEP), l'Università Paris-Saclay e alcune scuole primarie, medie e superiori di Lione. Si dice che oltre a giocare amichevoli contro atleti professionisti e universitari francesi, la squadra di campioni mondiali di badminton dell'East China Normal University abbia anche visitato diverse scuole primarie e medie a Lione per far provare ai giovani locali l'emozione del gioco del badminton.

Il kung fu cinese è sempre stato popolare tra i giovani francesi. Dal 3 al 6 maggio, presso la nuova Università sino-francese di Lione, la scuola media Louis Leprince-Ringuet a Replonges, la Scuola Internazionale di Lione e la Scuola di Scienze dello Sport e della Salute dell'East China Normal University, il gruppo di kung fu guidato dal professore Yang Jianying, responsabile della disciplina degli sport tradizionali etnici presso la Scuola di Scienze dello Sport e della Salute dell'East China Normal University, ha presentato il kung fu, il Wulong e il Taijiquan, attirando l'attenzione di molti studenti e cittadini francesi. Il Taiji Ball, un'innovativa creazione dell'East China Normal University, ha particolarmente attratto il pubblico presente. Il sindaco di Replonges, Daniel Valéro, ha accolto calorosamente l'East China Normal University per l'evento di scambio umanistico tenutosi nella città e ha elogiato il Taiji Ball: "È uno sport molto creativo e artistico." Ime Courvallain, insegnante di educazione fisica presso la scuola media Louis Leprince-Ringuet, ha dichiarato che i bambini che hanno partecipato all'evento hanno apprezzato particolarmente il Taiji Ball: "Questo sport non è solo elegante nei movimenti, ma consente anche di esercitare efficacemente la vita, l'addome e i glutei." Si dice che il Taiji Ball, inventato dal professor Yang Jianying sulla base della filosofia del Taiji e del Taoismo cinese, caratterizzato dalla tecnica di "retrocedere per avanzare, piegare il forte con il morbido, e agire secondo le circostanze", incarni il pensiero dialettico cinese dell'unità degli opposti".

Durante la cerimonia di apertura del 14º torneo internazionale di lotta cinese a Parigi il 5 maggio, il professor Yang Jianying e i membri del suo team dell'East China Normal University, il professor Liu Wenwu della Facoltà di Scienze dello Sport e della Salute dell'East China Normal University, insieme ai dottorandi Feng Xianghong e Peng Guoqiang, sono stati invitati a mostrare il Taiji Ball, il drago cinese e il Taijiquan.

Il console generale ad interim della Cina a Lione, Li Zhenping, ha elogiato le attività di scambio artistico, sportivo e umanistico organizzate dall'East China Normal University in Francia: "Con la visita del presidente Xi Jinping in Francia, il 60º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia e l'avvicinarsi delle Olimpiadi di Parigi, le serie di attività umanistiche organizzate dall'East China Normal University in Francia, tra cui l'esperienza di calligrafia e intaglio di sigilli, la dimostrazione di arti marziali e del Taiji Ball, e l'amichevole di badminton tra Cina e Francia, non solo promuovono l'interazione amichevole tra i popoli cinesi e francesi, in particolare tra i giovani dei due paesi, ma anche facilitano lo scambio e il mutuo apprendimento tra le civiltà dei due paesi, creando un'atmosfera calda e amichevole in vista delle Olimpiadi.