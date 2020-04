EDU smart è iniziativa della Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con l'Ufficio Scolastico del VCO Ambito Territoriale del VCO Ufficio IX.

Con riferimento alle iniziative di formazione sulla didattica a distanza attivate, dal 16 Aprile 2020, è stato proposto ai docenti e agli educatori della provincia del VCO un nuovo corso di formazione sulla progettazione e sulla valutazione nella didattica a distanza del Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità dell’Università Cattolica di Milano dal titolo: “La formazione al tempo del Covid-19: nuove sfide e strategie innovative per la didattica a distanza DAD”.

Il percorso formativo intende “promuovere lo sviluppo di una dimensione riflessiva degli insegnati che operano all’interno delle scuole di ogni ordine e grado della provincia del VCO, con particolare attenzione ai significati e alle dinamiche relazionali che, nella didattica a distanza, si instaurano nel gruppo di lavoro ristretto ed allargato”.

Per partecipare agli incontri è necessario accedere al sito https://www.edusmart.it/vco/, iscriversi e successivamente seguire la procedura richiesta.

Il percorso formativo si articola in video lezioni, che sono state avviate a partire da giovedì 16 aprile 2020.

Alcuni Contenuti della formazione proposta:

Intenzionalità, lavorare per competenze di cittadinanza, focalizzare gli obiettivi di successo, ipotizzare la scansione temporale, l’attenzione ai BES, l’attenzione alla relazione e al gruppo classe (non solo compiti). GLI STRUMENTI DELLA RIPROGETTAZIONE A DISTANZA le caratteristiche, la semplicità, la schematicità, il rigore metodologico, il percorso da ipotizzare. Una scheda di lavoro. LA DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA A DISTANZA. Il concetto di differenziazione didattica, alcune tecniche didattiche specifiche della differenziazione, la differenziazione a distanza. VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA il significato delle due tipologie, quali differenze all’interno delle diverse tipologie di scuole, nella formazione a distanza quale valorizzare maggiormente. LE UDA A DISTANZA PER L’INFANZIA utilizzo degli strumenti di riprogettazione, la valutazione formativa, quali competenze valutare e i feedback dai bambini.

Saranno anche approfonditi anche altri temi: LE UDA PER LA PRIMARIA. BES E FORMAZIONE A DISTANZA PER LA PRIMARIA. LE UDA PER LA SCUOLA SECONDARIA. BES E LA FORMAZIONE A DISTANZA PER LA SCUOLA SECONDARIA.