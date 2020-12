‘Live up Right’, è il titolo del nuovo brano prodotto da Fahbro (Psalm Collective) con un featuring prestigioso che porta il nome di Ishmel McAnuff, figlio del leggendario Winston McAnuff.

In uscita in vinile 7” (limited edition) distribuito da I-nity.com – Link all’acquisto

Le sonorità roots-reggae, da tempo rappresentative nelle produzioni di Psalm Collective, sono enfa- tizzate da una produzione che si avvale del talento della Roots Chefs band, nome dietro il quale si cela la schiera di musicisti di cui Fahbro si avvale di volta in volta per le strumentali. In ‘Live up Right’ sono presenti: Meekman Drums (percussioni), Davide Luzi (basso), Sy Sao (melodica), Jake Sarli (chitarra), Armin (flauto), un collettivo internazionale dalla comprovata esperienza e produttività.

In ‘Live up Right’, Ishmel McAnuff, con il suo particolare timbro vocale e una lirica particolarmente ispirata, impreziosisce la strumentale che si sostiene su un incalzante nyahbinghi, un linea di basso che incalza sul battere e differenti colori percussivi e di chitarra. La melodica aggiunge il dreaming- touch con trame che si intrecciano come risposta alla voce di Ishmel McAnuff fino ad accompagnare dolcemente il brano alla chiusura.

In ‘Illyria Version’, presente sul flip side del vinile 7”, possiamo godere dell’ottimo lavoro della Roots Chefs in fase di composizione e di Fahbro in fase di mix e arrangiamento. Una strumentale solida e incalzante che, grazie alle linee oniriche del flauto di Armin, ti trasporta in luoghi lontani dove il sole rosso cade dietro le colline, dove i ritmi si rallentano favorendo lunghe meditazioni e la ricerca delle vere radici in ognuno di noi.

BIOGRAFIA FAHBRO

Fahbro, all’anagrafe Fabrizio Fiorilli, classe ’86, fin dall’inizio si appassiona e av- vicina alla musica, grazie anche a suo fratello maggiore, Viktor, concentrandosi, in particolare, sull’a- spetto culturale e sul messaggio della Black Music. Nel 2010, insieme ad altri attivisti, crea un collettivo chiamato PSALM (Powerful Souls and Lighted Mind). Nel 2015, Psalm Collective produce la prima release in vinile chiamata Footsteps of Madiba, con la collaborazione di artisti quali Macka B e Paolo Baldini. Nel 2016 Fahbro si trasferisce a Bologna dove inizia a colla- borare con artisti come Dj Lugi e the Mixtapers. Il 2017 è l’anno di ‘Addis Zemen’, un nuovo inizio, un viaggio a cavallo tra dub e reggae ricco di messaggi che catapulterà l’ascoltatore in un mood danzante ma al contempo riflessivo e meditativo.



Link Soundcloud:

https://soundcloud.com/psalmcollective/sets/live-up-right

Fahbro sul web:

https://www.fahbro.com

https://www.facebook.com/fahbro





Psalm Collective · Live Up Right