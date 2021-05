Dalla prossima stagione le migliori partite di Champions League del mercoledì verranno trasmesse da Amazon su Prime Video. Questa è una notizia interessante, ma la notizia ancor più interessante è che tali partite saranno visibili su Prime Video senza costi aggiuntivi rispetto a quanto pagato finora dagli abbonati al servizio.

È durante l'evento di presentazione Prime Video Presents Italia che è stata rilevata la novità che impegna Amazon a trasmettere gli incontri del più importante campionato per club a livello europeo a partire dalla prossima stagione fino al 2024.

"Abbiamo acquisito i diritti per trasmettere la Champions League in Italia per tre stagioni - ha dichiaratao Alex Green, managing director Prime Video Sport in Europa - partendo dal 2021/22. Trasmetteremo le partite di cartello del mercoledì, dalla fase preliminare fino alle semifinali. Abbiamo anche la Supercoppa Europea. Avremo modo di scegliere per primi. Quindi sceglieremo la partita di cartello con le squadre italiane protagoniste. Siamo contenti che la Juventus sia riuscita a qualificarsi, ci è dispiaciuto ovviamente per il Napoli, ma conosciamo bene le squadre e faremo vedere le loro partite".

I motivi per iscriversi ad Amazon Prime erano già tantissimi, ma ora ce n'è un altro che rende il servizio ancora più interessante.