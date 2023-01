Massimiliano Allegri ha presentato la sfida che domenica vedrà impegnata la Juventus contro l'Atalanta. Così l'allenatore livornese ha riassunto così gli aspetti tecnici del match:

«L’Atalanta sta giocando molto bene ed è in ottima forma fisica, abbiamo bisogno dei tifosi. La settimana prossima rientreranno Pogba e Vlahovic contro il Monza, domani torna a disposizione Cuadrado. Rabiot ieri ha fatto allenamento differenziato ma dovrebbe essere a posto».

Allegri non ha potuto però evitare un commento sulla sentenza della Procura federale che ha sanzionato il club bianconero in seguito alla vicenda plusvalenze, relativa all'inchiesta Prisma:

«La gara di domani è importante, dobbiamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Dopo la penalizzazione di 15 punti arrivata ieri dobbiamo compattarci ancora di più tutti, continuare a lavorare con il profilo basso e pensare solo al campo. Per noi non cambia niente, dobbiamo fare punti e cercare di vincere le partite facendo un passo alla volta e continuando a lavorare. Abbiamo 60 punti a disposizione in campionato. Le vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà un ricorso, vista la nuova classifica dobbiamo affrontare tutte le prossime partite provando ad ottenere il massimo. Dobbiamo continuare a fare il nostro dovere, la sentenza definitiva ci sarà tra due mesi, e non dovremo avere rimpianti. Stamattina ho parlato con Maurizio Scanavino di quello che è successo ieri, oggi alle ore 14:30 sia il presidente Ferrero che Scanavino parleranno alla squadra prima dell’allenamento. Il -15 è un dato di fatto, momentaneo, ma è un dato di fatto. Tutte le situazioni vanno trasformate in opportunità. Nei momenti di difficoltà bisogna assumersi le responsabilità. Bisogna accettare la sentenza di ieri, noi della parte sportiva faremo il massimo come sempre. Sono molto dispiaciuto, a livello personale, per Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Federico Cherubini e Paolo Garimberti».



Crediti immagine: comunicato stampa Juventus