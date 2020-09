Nuova uscita discografica per DJ Marietto, personaggio tra i più attivi nel mondo dell’intrattenimento musicale italiano. Pugliese d’origine ma residente da oltre 20 anni a Milano, DJ Marietto è noto alle cronache per l'energia che regala alla città con dj set in club di riferimento (Loolapaloosa), alla radio, con il suo show "This is Top" su Radio One Dance ed anche allo stadio San Siro (è il dj dei match dell’Inter).

Il prossimo 11 settembre è in arrivo il suo nuovo singolo, in collaborazione con De Martijn, dal titolo "Feel My Self". Pubblicato dalla label Keep! Records il nuovo brano è una potente traccia house rigorosamente radiofonica, godibilissima all’ascolto e di grande impatto in pista. “Rappresenta per per me la luce in fondo al tunnel, spero sia il primo disco che sarà suonato quando si tornerà a ballare nelle discoteche e che dia la giusta carica alle serate di tanti ragazzi” – tiene a sottolinearlo Marietto – da poco rientrato a Milano dopo un periodo estivo trascorso tra amici e famiglia e lavoro presso la Bahia Porto Cesareo nel suo amato Salento.

“Con De Martijn abbiamo valutato chi potesse realmente capire e apprezzare questo lavoro. La Keep! ha da subito mostrato entusiasmo per la traccia, così abbiamo deciso di uscire con loro, etichetta giovane, fresca, ma con dietro persone che amano ciò che fanno, con tanta esperienza nel settore”.

La collaborazione con De Martijn nasce dalla profonda amicizia che lega i due artisti da tanti anni. “Ci siamo sempre detti che prima o poi avremmo fatto qualcosa insieme. Una sera pre-lockdown Antonio (De Martijn) era in studio e mi fece ascoltare il giro di basso, dal quale sviluppo poi è nato il brano. È stata la luce che si accese prima del lockdown e che ci ha tenuti impegnati, seppur a distanza, mentre eravamo chiusi in casa, alimentati dal desiderio di farlo sentire a tutti appena passato questo periodo buio”.La passione di Marietto per la musica è totale. All’età di 12 anni, per la prima volta organizzò la prima festa di compleanno. Da lì un'escalation: il primo mixer, i primi giradischi e alla fine le prime feste che gli hanno fatto amare sempre di più questo mondo. All’età di 16 anni ha cominciato a lavorare in un piccolo network della sua cittadina, come tecnico e speaker. Il riferimento musicale dell’epoca era la scena dance anni 90 e le big radio erano il riferimento per l’ascolto dei brani. Quando ha cominciato a comprare i dischi da proporre durante le sue serate la scelta è andata verso la dance e l’underground, per poi ampliare il suo percorso musicale con quanti più generi possibili. Una conoscenza estesa della musica che oggi è fondamentale come supporto per le sue produzioni discografiche, senza dubbio sempre più elaborate e di classe.



INFO:

info@mariettodj.com

www.mariettodj.com

keep-records.com