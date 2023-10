Il Wacom One 13 è un display creativo a penna e una tavoletta grafica che offre un'esperienza di disegno naturale e intuitiva. Ha uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che supporta il 72% dello spazio colore NTSC.

La penna inclusa ha 4096 livelli di sensibilità alla pressione e non richiede batterie o ricarica. Il display creativo a penna è compatibile con Windows, Mac, Android e Chrome OS, e supporta vari software di grafica e fotoritocco. Il Wacom One 13 è ideale per i creativi che vogliono esprimere la loro arte in modo digitale, con una sensazione simile a quella della carta.