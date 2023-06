Vinea Lucens è uno spettacolo immersivo unico nel suo genere. Si tratta di un’esperienza visiva e sonora che prevede una passeggiata notturna in un vigneto che si trova all’interno del Parco regionale dell’Appia Antica, a soli 20 minuti dal centro storico di Roma.

Il percorso di visita si snoda per circa 2 chilometri, comprendendo anche un tratto sulla via Appia Antica, e porta alla scoperta delle leggende tramandate di generazione in generazione. Il percorso immersivo è spettacolare: accompagnati da un racconto audio, la visita combina gli elementi della natura con installazioni luminose e videoproiezioni, creando spettacoli di luci, suoni, immagini e sapori. Seguendo le luci tra i filari, sarà possibile scoprire le tradizioni contadine e le leggende romane e italiche che si intrecciano ai racconti di una famiglia che da più di 100 anni coltiva la vite con dedizione e passione.

L’evento è aperto al pubblico dal mercoledì alla domenica, dopo il tramonto. In base al periodo, l’orario di inizio delle visite varia con l’orario del tramonto. Il percorso all’interno del vigneto dura circa 45 min/1 ora. Le visite partono ogni 10 minuti.

Per godere appieno dell’esperienza di Vinea Lucens, è consigliato di indossare scarpe chiuse e comode e di fare attenzione lungo il percorso per evitare qualsiasi rischio di caduta. La visita si svolge all’aperto seguendo un sentiero segnalato da luci che porta attraverso filari di vite, tra olivi e kiwi e lungo un ponticello rustico. L’audioguida è disponibile in 3 lingue: italiano, inglese e francese. La visita include anche un bicchiere di vino prodotto dall’Azienda agricola Parvus Ager (per gli adulti sopra i 18 anni) o un succo di frutta per i più piccoli.

L’evento, con il patrocinio del Parco Regionale dell’Appia Antica e del Comune di Marino, è un progetto Orpheo e Parvus Ager, in collaborazione con Stazione Mole.

Santa Maria delle Mole, Parco dell’Appia Antica

Dal 28 giugno all’8 ottobre 2023

https://www.vinealucens.com