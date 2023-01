Meta apporterà alcune modifiche al modo in cui le sue app gestiscono la pubblicità. In base alle nuove regole gli inserzionisti, sia su Instagram che su Facebook, avranno meno scelte per indirizzare i loro annunci agli adolescenti. Viceversa, per gli utenti under 18 anni, sarà possibile impostare opzioni ad hoc per decidere quali annunci visualizzare.

A partire dal prossimo mese, Meta non consentirà più agli inserzionisti di visualizzare o meno i propri contenuti sponsorizzati sia in base al sesso che all'attività svolta all'interno della piattaforma. La pertinenza degli annunci per i minori sarà relativa solo alla loro posizione geografica.

Occorreranno invece un paio di mesi, sia su Facebook che Instagram, per implementare i nuovi controlli a disposizione degli adolescenti (i bambini sotto i 13 anni non sono ammessi su quelle app, tecnicamente), cui verrà data anche la possibilità di "vedere meno" di un determinato argomento.