Chelsea, Liverpool, Manchester City, Bayern, Dortmund, Paris Saint Germain, Porto, Real Madrid: 3 squadre inglesi, 2 squadre tedesche, 1 ciascuna per Francia, Portogalo e Spagna.

Queste le squadre che a Nyon sono state sorteggiate, questo venerdì, per la fase conclusiva (quarti di finale e semifinali) della Champions League 2020/2021.

Il sorteggio dei quarti di finale è un sorteggio senza teste di serie e senza tutele per evitare che squadre della stessa nazione si incontrino tra loro. Le otto palline contenenti i nomi delle squadre vengono collocate nella stessa urna. La prima squadra sorteggiata gioca l'andata in casa, contro la seconda sorteggiata. La procedura viene ripetuta fino ad esaurire tutte le concorrenti.

Questi gli incontri dei quarti di finale:

Man. City - Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern - PSG

Real Madrid - Liverpool



Queste le modalità utilizzate per il sorteggio per le semifinali. Quattro palline contenenti i foglietti degli accoppiamenti. La prima e la seconda pallina estratte designano la prima coppia di semifinaliste. La prima pallina estratta designa anche dove si disputerà l'incontro di andata. La stessa procedura viene ripetuta per designare la seconda semifinale.

Questi gli accoppiamenti per le semifinali:

Real Madrid/Liverpool - Porto/Chelsea

Bayern/Paris - Man. City/Dortmund







Gli incontri dei quarti di finale si disputeranno:

andata: 6/7 aprile

ritorno: 13/14 aprile

Gli incontri di semifinale si disputeranno:

andata: 27/28 aprile

ritorno: 4/5 maggio



La finale del torneo si disputerà sabato 29 maggio in Turchia allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.