La Alan Kurdi si trova adesso nelle acque internazionali di fronte a Malta

Sabato notte la nave Alan Kurdi, armata dalla Ong tedesca Sea Eye, ha comunicato di aver deciso di non attendere l'assegnazione di un porto sicuro in acque internazionali davanti a Lampedusa, facendo rotta verso Malta.

"Non possiamo aspettare - hanno fatto sapere dalla nave - fino a quando non prevarrà lo stato di emergenza. Ora si deve dimostrare se i governi europei siano d'accordo con ciò che l'Italia sta facendo. Le vite umane non sono merce di scambio".





In the evening, the #AlanKurdi changed its course towards Malta.

We can not wait until the state of emergency prevails.



Now it has to be proven whether the European governments stand by Italy's attitude.

Human lives are not a bargaining chip. pic.twitter.com/wHczdoI4po