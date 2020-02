Sarà incentrata su Beethoven l'edizione 2020 del Verbier Festival, che si svolgerà dal 17 luglio al 2 agosto, per celebrare i 250 anni dalla nascita del compositore tedesco.

L'apertura del Festival vedrà impegnato Valery Gergiev alla direzione della Verbier Festival Orchestra (VFO) che prima accompagnerà in concerto un trio d'eccezione formato dal violinista Leonidas Kavakos, dal violoncellista Gautier Capuçon e dalla pianista Yuja Wang, per poi eseguire la Sinfonia N° 9 con un cast altrettanto importante, composto da Camilla Nylund, Magdalena Kozená, Evan LeRoy Johnson, René Pape insieme al coro vallesano Oberwalliser Vokalensemble.

Il cartellone con protagonista Beethoven spazierà poi dalla Sinfonia N° 2, diretta da Gábor Takács-Nagy alla N° 5 diretta da Dima Slobodeniouk, passando per le sinfonie “Eroica” e “Pastorale” eseguite dalla Verbier Festival Orchestra sotto la guida del suo direttore musicale, Valery Gergiev.

Da non dimenticare nemmeno gli altri appuntamenti, a cominciare dall'integrale dei 16 quartetti che saranno eseguiti nell'arco di sei concerti dal Quatuor Ébène (unica performance completa delle opere in una sola sede nel corso della loro tournée mondiale), e dall'insieme delle cinque sonate per violoncello e pianoforte proposte da Miklós Perényi e András Schiff in due concerti.

A questi si aggiungerà la Sonata N° 9, interpretata da un duo inedito formato da Kristóf Baráti e Sergei Babayan e i Lieder cantati da Stephan Genz, accompagnato da Kit Armstrong.

Ma la 27esima edizione del Verbier Festival non sarà solo Beethoven. Infatti, come non ricordare la rappresentazione in forma semiscenica del Don Giovanni con lo svedese Peter Mattei nel ruolo del protagonista, o quella de La Valchiria di Wagner per la bacchetta di Gianandrea Noseda, le seconde sinfonie di Rachmaninov e Schumann dirette da Antonio Pappano, la serata dedicata a Brahms, con la Sinfonia N° 1 condotta da Pablo Heras-Casado e il Concerto per violino interpretato dal giovane prodigio Daniel Lozakovich... oltre alla Sinfonia N° 6 di Mahler diretta da Christoph Eschenbach a capo della VFO.

Evgeny Kissin, Denis Matsuev, Mischa Maisky, Pinchas Zukerman e Mikhaïl Pletnev, Martha Argerich, Nelson Freire, Stephen Kovacevich, sono alcune delle altre stelle presenti a Verbier, la cui ormai famosissima Academy, a coronamento delle oltre 100 masterclass e prove aperte al pubblico, presenterà nel concerto d'opera, ormai diventato un appuntamento imprescindibile, La Bohème di Puccini sotto la direzione di Stanislav Kochanovsky.