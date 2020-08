Il portale di informazione Futura News ha intervistato il vincitore di “All Together Now” e autore del nuovo singolo 'Ogni Vota' , Greg Rega.

Ecco una piccola anteprima dell'intervista realizzata.

Greg Rega: “Cantare in lingua napoletana per me è una grande responsabilità”

Questa è un’estate per te particolare, segnata dall’uscita di un bellissimo singolo… Com’è nato ‘Ogni Vota’? “Ogni vota” nasce durante uno stage di scrittura con un grande autore della musica contemporanea italiana, ‘Bungaro’; quando l’ho scritta ho pensato totalmente alla musica, sentivo il bisogno di dedicarle una canzone d’amore. Poi insieme a Lorenzo Campese è nata questa melodia che oso definire un Walzer Napoletano”.

Cosa significa per te cantare in lingua napoletana? “Cantare in lingua napoletana per me è una grande responsabilità, però mi dà la possibilità di esprimermi realmente per come sono. Poi la lingua napoletana ti permette di dare anche un senso musicale e melodico più ampio”.