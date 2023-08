La Versilia, nota località balneare della Toscana, è da sempre una delle mete preferite di chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e anche del lusso. Negli ultimi anni, complice la crescente richiesta di turisti alto-spendenti, il settore delle case vacanze di lusso sta conoscendo un vero e proprio boom.

Se prima villini, ville e appartamenti esclusivi erano appannaggio di pochi paperoni desiderosi di godersi le vacanze nella più assoluta privacy, oggi sempre più turisti benestanti scelgono di prendere in affitto dimore di pregio per soggiorni da sogno tra Forte dei Marmi, Viareggio e le altre perle della costa versiliese.

Gli operatori del settore parlano di una crescita a doppia cifra: complice la ripresa post-pandemia, nel 2022 le prenotazioni di alloggi extra lusso sono aumentate del 15% rispetto al 2021 e addirittura del 30% rispetto al 2019. Merito anche di una domanda sempre più esigente, con turisti provenienti non solo dall'Italia ma anche da Russia, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

Cosa cercano questi viaggiatori d'élite? Innanzitutto esclusività, privacy, servizi su misura. Le case vacanze di lusso della Versilia rispondono a queste esigenze offrendo dimore che sono dei veri e propri rifugi intimi, immersi tra il verde della pineta o affacciati direttamente sul mare. Si va da splendide ville con piscina a raffinati attici con vista mozzafiato. Immancabili poi tutti i comfort: dalle suite padronali con jacuzzi alle cucine attrezzatissime con elettrodomestici di ultima generazione.

Ma oltre agli ambienti curati e ricercati, un altro must sono i servizi esclusivi. Le migliori agenzie versiliesi propongono pacchetti "all inclusive" su misura, con maggiordomo, chef privato, servizio di lavanderia, noleggio auto di lusso con autista. Il tutto per soddisfare qualsiasi desiderio dell'ospite durante la vacanza, senza che debba preoccuparsi di nulla.

Tra i servizi più richiesti, ad esempio, c'è la possibilità di fare shopping privato nelle boutique più esclusive di Forte dei Marmi, con tanto di consulente personale. Oppure organizzare gite in yacht verso l'Isola d'Elba e le Cinque Terre. Senza dimenticare l'opportunità di prenotare i migliori ristoranti della zona e accedere alle spiagge private più in voga tra i vip.

Naturalmente per soggiorni di questo tipo anche i prezzi sono di fascia alta. Per una settimana in pieno agosto in un'elegante villa con 4 camere da letto e ogni confort, si spendono mediamente tra i 5000 e i 10.000 euro, fino ad arrivare anche a punte di 15-20.000 euro per dimore davvero esclusive. Ma la clientela interessata non bada a spese pur di assicurarsi un'esperienza irripetibile.

La conferma arriva da proprietari di ville esclusive in affitto: "Rispetto agli anni scorsi le richieste sono triplicate. Riceviamo prenotazioni con larghissimo anticipo, anche un anno prima. Il costo non è un problema per chi cerca il massimo".

Del resto la Versilia ha da offrire un mix unico di glamour, mondanità, paesaggi spettacolari e ottima cucina che la rendono la meta ideale per una vacanza da mille e una notte. Soggiornando in una casa di lusso, tutto questo è a portata di mano.

Per gli operatori del settore si tratta solo dell'inizio di un trend destinato a durare e che promette di attirare in Versilia sempre più turisti alto-spendenti nei prossimi anni. Una nuova élite di viaggiatori che non si accontenta più del lusso tradizionale degli hotel a 5 stelle, ma cerca un'esperienza ancora più esclusiva e su misura.

Uno scenario ideale per rilanciare l'immagine della Versilia come destinazione d'élite, capace di combinare magnifici scenari naturali con servizi e soggiorni esclusivi che trasformano la vacanza in un'avventura indimenticabile. Un lusso intimo e riservato, lontano dagli eccessi e dalla mondanità fine a se stessa. Il segreto del successo delle case vacanze più esclusive della zona.

Con il contributo di Villetta Croma