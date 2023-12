Annunciati i vincitori dei Phoenix Critics Circle Awards, i premi con cui critici e giornalisti della Phoenix Film Foundation eleggono annualmente i migliori film e le migliori performance della stagione.

Quest'anno a conquistare il premio per il Miglior film è stata l'opera prima Past Lives, ma è Oppenheimer ad aver vinto più riconoscimenti in ben 4 categorie: miglior attore (Cillian Murphy), miglior attore non protagonista (Robert Downey jr.), miglior colonna sonora, miglior fotografia.

3 premi alla pellicola di successo di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita: miglior commedia, miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista assegnato a Da'Vine Joy Randolph, data come la favorita di quest'anno agli Oscar tra le migliori supporter femminili.