Marianne Faithfull si è spenta all'età di 78 anni, 'serenamente', come si legge nel comunicato che dà notizia della sua scomparsa.

Icona rock degli anni Sessanta, è stata una delle grandi sopravvissute degli Swinging Sixties, capace di riprendersi dai problemi di alcol e droga per diventare una celebre cantautrice, oltre a passare attraverso una tempestosa relazione con Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, sempre nei fatidici Sessanta.

La ribalta arrivò prestissimo, già a 17 anni, grazie alla canzone 'As Tears Go By' che nel 1964 entrò nella top ten britannica: l'avevano scritta per lei Jagger e l'altra colonna portante degli Stones, Keith Richards. Ma non va dimenticato anche il suo ruolo da protagonista in 'The Girl On A Motorcycle', film uscito nelle sale nel 1968 e tradotto in italiano con il titolo 'Nuda Sotto la Pelle'.

Dopo un periodo di oblio seguito alla fine della relazione con Jagger e caratterizzato da una vita irrequieta e problemi di droga, la Faithfull tornò al successo con l'album 'Broken English' (1979), un disco raffinato in cui si mescolano atmosfere dark e psichedeliche.

Dal 1987, anno di 'Strange Weather', la cantante conobbe un successo sempre maggiore. Alle prove di musica pop affiancò l'interpretazione dei classici e alcuni lavori dai tratti sperimentali, inanellando collaborazioni con musicisti come Angelo Badalamenti, David A. Stewart (ex Eurythmics), Billy Corgan e Beck.

Negli anni successivi partecipò ai film 'Marie Antoinette' di Sofia Coppola (dove interpreta l'imperatrice Maria Teresa d'Austria madre di Maria Antonietta) e 'Irina Palm - Il talento di una donna inglese' di Sam Garbarski dove, nel ruolo di protagonista, suscitò unanimi consensi di critica e di pubblico.

In occasione del Women's World Award del 2009 a Vienna le venne conferito il World Lifetime Achievement Award a coronamento di una vita straordinaria, segnata anche da una forma grave di coronavirus nell'aprile 2020. Ma riuscì a pubblicare il suo 21/o e ultimo album, 'She Walks in Beauty'.