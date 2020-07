Milano, Luglio 2020 - Witailer, società che aiuta multinazionali e medie imprese ad incrementare le vendite su Amazon a livello globale, ha appena annunciato un finanziamento da 400.000 euro. I capitali verranno investiti per supportare l’espansione della società a livello internazionale e per far crescere il numero delle risorse nel team. I fondi erogati sono parte del programma per startup innovative supportato dal governo.

Il finanziamento arriva dopo tre anni di attività, 2.3 milioni di euro di fatturato nel 2019 e collaborazioni con più di 120 brand di rilevanza internazionale. Non è un caso che De'Longhi, Giochi Preziosi, Riso Scotti e Sambonet siano solo alcune delle società che, nel corso del 2020, si sono affidate a Witailer. Il risultato? Witailer gestisce sui marketplace online, per conto dei propri clienti, una mole di fatturato pari a 250 milioni di euro. A questo va aggiunto che il team dell’azienda è attualmente composto da 30 risorse, con un aumento del 30% rispetto al 2019 e, sull’onda di questa crescita, la società vuole raggiungere le 40 risorse entro la fine del 2020.

“Le vendite tramite e-commerce stanno acquisendo maggiore priorità per le aziende e stimiamo che le società arriveranno ad investire dal 5 al 10% del fatturato annuale in attività di trade marketing online. Proprio per queste ragioni il finanziamento ci sarà estremamente utile, visto che potremo acquisire ulteriori risorse e capitale umano, così da poter rispondere nel migliore dei modi alla domanda di mercato attuale” ha dichiarato Federico Salina, CEO di Witailer. “Senza dimenticare che, anche durante il lockdown, Amazon ha permesso alle aziende di continuare a rendere disponibili i propri prodotti sulla piattaforma, tenendo aperto un canale di vendita importante per le aziende e per i clienti. Proprio durante il lockdown le vendite dei nostri clienti più importanti sono cresciute anche del 300% e, di conseguenza, le società hanno deciso di aumentare in modo significativo gli investimenti sulla piattaforma, con una crescita media del 50% rispetto al 2019, crescita che continua ancora oggi” conclude Salina.

Ma di cosa si occupa, nei dettagli, Witailer? Nata a metà del 2017, la società si occupa della definizione della strategia, della gestione in full service del canale marketplace e delle soluzioni dedicate all’advertising su Amazon. Il tutto tramite una piattaforma proprietaria, che identifica in automatico i fattori che stanno trainando la crescita dei brand su Amazon e cosa invece deve essere migliorato. Le informazioni raccolte vengono quindi utilizzate per ottimizzare i contenuti delle pagine prodotto, oltre che gli investimenti in marketing e advertising. L’obiettivo finale? aumentare la quota di mercato online delle aziende clienti.

Il team dei fondatori è composto da due ex Senior Manager di Amazon. Prima di Witailer, Federico Salina è stato responsabile delle categorie Beauty e Personal Care su Amazon, mentre Jana Nurmukhanova, COO di Witailer, dopo aver lavorato in McKinsey & Company, ha avviato e gestito il business Fulfilment by Amazon in Italia.