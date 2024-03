TRIBUTO EMOZIONANTE a PINO MANGO al TEATRO ACACIA di NAPOLI

Il prossimo 3 Aprile, gli amanti della musica avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza straordinaria al Teatro Acacia di Napoli, dove si terrà un concerto di musica dal vivo dedicato al leggendario Pino Mango. Questo evento commemorativo, intitolato "Sirtaki Tributo a Mango", promette di celebrare la straordinaria eredità musicale del famoso cantautore italiano.

Il fulcro dell'evento sarà la magistrale esibizione di Francesco Coviello, il cui talento vocale eccezionale catturerà l'anima del pubblico, trasportandolo in un viaggio attraverso i successi senza tempo di Mango. Con la sua potente voce e la sua profonda interpretazione emotiva, Coviello renderà omaggio alla maestria artistica di Pino Mango in modo indimenticabile.

Inoltre, il tributo sarà arricchito dalla partecipazione speciale della talentuosa cantante Lorena Bartoli, la cui presenza sul palco aggiungerà un tocco di grazia e sensibilità alla serata.

Non solo musica, ma anche danza farà parte dello spettacolo, grazie al coinvolgimento del corpo di ballo del Centro Studi Passione Danza. Con movimenti eleganti e coreografie coinvolgenti, i ballerini porteranno un'energia vibrante al palco, creando un'atmosfera magica che renderà omaggio alla vitalità e alla passione di Pino Mango per l'arte della musica e della danza.

In definitiva, il concerto "Sirtaki Tributo a Mango" al Teatro Acacia di Napoli promette di essere un'esperienza indimenticabile, in cui la magnifica voce di Francesco Coviello, la partecipazione di Lorena Bartoli e il talento del corpo di ballo del Centro Studi Passione Danza si uniranno per celebrare il lascito musicale di un'icona della musica italiana.