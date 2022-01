Prossima data Sabato 26 Marzo e finali il 27-28 Maggio presso l'Auditorium di Maccagno (Va).

Continuano le audizioni del concorso “InnovaMusic Contest”, concorso musicale per artisti emergenti che verranno giudicati da una giuria di professionisti del settore.

L’ultima data si è tenuta con successo all’Auditorium di Maccagno (Varese) ed ha visto la partecipazione di una trentina di cantanti, tra musicisti e gruppi provenienti da tutta Italia, dopo una prima scrematura avvenuta tra centinaia di candidature. L’inaugurazione, grazie all’organizzazione dell’Accademia San Giovanni di Germignaga, alla presenza del sindaco di Luino, Enrico Bianchi, si è tenuta venerdì 17 dicembre ed ha dato il via ad un fine settimana all’insegna della musica, del canto e della recitazione.

Il giorno successivo, sabato 18 dicembre, si è entrati nel vivo con le prove dei partecipanti, che si sono esibiti davanti ad una giuria di grande caratura nazionale, che ha visto anche la presenza anche di Grazia Di Michele. Gli artisti che si sono esibiti sabato a Maccagno hanno poi replicato giovedì 30 dicembre presso il “Fashion Cafè” - Luino (Varese).

Grande soddisfazione per il direttore artistico Dante Brancatisano, vero e proprio ideatore di questa nuova realtà artistica territoriale.

“Un ringraziamento particolare non solo a tutti i partecipanti e al pubblico che ha voluto assistere alle audizioni, – commenta Dante Brancatisano - ma anche ai volti noti della giuria che hanno deciso di valorizzare il nostro territorio con la loro presenza. Ne sono onorato. Il Covid purtroppo ha inciso sull’assenza di diversi artisti che non hanno potuto esserci. Per questa ragione e anche per l’alto numero di partecipanti abbiamo deciso di replicare il prossimo 26 marzo con un’altra audizione. È ancora possibile iscriversi, sempre tramite i nostri canali”.

Per iscriversi basta mandare una mail con una demo e il curriculum vitae all’indirizzo [email protected] Per ulteriori informazioni, invece, chiamare il numero di cellulare +39 351 0137159 o consultare le Pagine Facebook:

https://www.facebook.com/InnovaMusic-contest-105286918496470/

