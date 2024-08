Domani a Borgo Acqua Paola a Pisciarelli con lo spettacolo “Essence” chiude la tappa braccianese della manifestazione organizzata da Canova22 per la direzione artistica di Fiorenza D’Alessandro



Ancora due serate di grande danza a Bracciano con il Festival Dancescreen in the Land 2024 in corso a Borgo Acqua Paola fino a domani 1° settembre.

Alla sua terza edizione il Festival si riconferma come un contenitore importante di danza contemporaneo coinvolgendo un gran numero di artisti.

Molto apprezzata è stata la performance Fuori Festival andata in scena nel pomeriggio del 28 agosto al Centro Commerciale di Bracciano Nuova. I ballerini della compagnia Lunatics hanno inscenato un ballo muovendosi tra i numerosi clienti del Centro Commerciale suscitando sorpresa e interesse suggellati da applausi finali. Un appuntamento sperimentale che si è avvalso del patrocinio del Comune di Bracciano. Altissimo il livello dello spettacolo d’apertura del 29 agosto, una maratona di artisti molto apprezzati dal pubblico internazionale. Protagonisti Justine Gouache & Oscar Jinghu Li della Hofesh Shechter Company, il gruppo di Shadi Salem, la Luna Dance Theater e la fusion dei giovanissimi Lunatics a cinquant’anni dalla nascita dell’Hip Hop.

Assaggi di linguaggi della danza del futuro sono poi quelli portati per lo spettacolo della Cornelia Dance Company nello spettacolo “Hybridus” che si è prodotta in danze vagamente ispirate alla classicità dei danzatori russi. Cornelia è una compagnia di danza fondata nel 2019 a Napoli da Nyko Piscopo, Nicolas Grimaldi Capitello, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno e Francesco Russo e riconosciuta dal MiC nel 2021 come organismo di produzione della danza.

Attesa si registra per lo spettacolo “Gli stati dell’acqua” di questa sera 31 agosto. Il coreografo e vicedirettore del Balletto di Roma, Valerio Longo presenta un gruppo di danzatori eclettici del CAP Project nel nuovo spettacolo “Gli stati dell’acqua”

Con riferimento agli antichi acquedotti e all’elemento liquido come forma divina per eccellenza, la danza si snoda in quadri coreografici che riconnettono il fascino per l’antico alla fluidità tipica del contemporaneo.

Con la direzione artistica di Francesca Magnini la Compagnia del Balletto di Roma promuove la diffusione della danza d’autore italiana in Europa e nel mondo, con un repertorio attento all’innovazione e alla ricerca

Domani a Borgo Acqua Paola gran finale della prima delle tre tappe del Festival Dancescreen in the Land 2024 con lo spettacolo in anteprima nazionale “Essence” della Mandala Dance Company, una coreografia di Paola Sorressa sull’energia della natura.

“Nell’era del virtuale e delle guerre, delle pandemie e dell’emergenza climatica, del consumismo e del capitalismo… ma anche dell’inizio all’era dell’Acquario ovvero l'era dello Spirito - spiega la compagnia - l’esigenza profonda che emerge in chi ha sviluppato una maggiore sensibilità grazie all’affinamento dei suoi strumenti spirituali, è quello di ritrovare e riconnettersi con la “sua” vera Essenza/Matrice per meglio attraversare questo percorso di esistenza duale che ogni anima è chiamata a percorrere, imparando così a “vedere e vedersi” oltre le apparenze senza pregiudizi”.

“Chiuderemo domani la tappa braccianese - sottolinea il direttore artistico Fiorenza D’Alessandro - anche con la restituzione del workshop Creation in the Land che vedrà impegnati i partecipanti del laboratorio tenuto dai danzatori della compagnia Hofesh Shachter di Londra”.

Grande danza a Bracciano da non perdere.



Il link per il sito e biglietti

https://canova22.com/dancescreenintheland/