Un siriano, legalmente riconosciuto come rifugiato, questa mattina ha accoltellato 4 bambini e un anziano in un parco di Annecy, città turistica nel sud-est della Francia, conosciuta anche come la Venezia della Savoia.

Perché questo attacco? Al momento le autorità non hanno rilasciato alcuna informazione al riguardo. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha dichiarato su Twitter che l'aggressore è stato arrestato, mentre l'emittente francese BFM TV ha mostrato alcuni filmati di poliziotti che arrestano un individuo nel parco.

Due bambini al di sotto dei 3 anni sono rimasti feriti solo leggermente feriti, mentre gli altri due e l'anziano lotterebbero tra la vita e le morte

"La nazione è sotto shock", ha dichiarato Emmanuel Macron su Twitter, definendo l'attacco "un atto di assoluta codardia".

L'accaduto è avvenuto poco prima delle 10:00 nel parco Le Paquiet, dove abitualmente mamme e baby-sitter portano i loro bambini. Secondo un testimone, l'accoltellatore ha fatto irruzione, iniziando a gridare, per poi dirigersi verso i passeggini colpendo ripetutamente i piccoli con un coltello, in un fuggi fuggi generale.

Alla notizia dell'attentato il dibattito in corso all'Assemblea Nazionale sulla riforma delle pensioni è stato sospeso e c'è stato un minuto di silenzio. Subito dopo, la premier Elisabeth Borne è partita per Annecy.