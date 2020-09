di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - SALERNO. In molte parti del mondo è in aumento tra le donne il consumo di alcol.

Ovvio che nelle donne in età fertile questo consumo di alcol in gravidanza è rischioso per il feto e può condurre a danni neurologici irreversibili.

Nel mondo il 10% delle donne fa uso e abuso di alcol in gravidanza e 15 bambini su 10.000 presentano alterazioni anche gravi (fetal alcohol Sindrome)

Si pensa che le donne che bevono quantità rilevanti di alcol etilico in gravidanza abbiano da un 4% a un 40% di possibilità di partorire bambini con danni di vario grado alcol-correlati. Non si conoscono le ragioni per cui alcuni neonati nascano con danni più severi rispetto ad altri.

Sull'argomento, sarà presentato un interessante progetto di ricerca all’ISS coordinato dalla collega Simona Pichini in occasione della Giornata Mondiale della lotta alla Sindrome Fetoalcolica che ci celebra il 9 settembre.

“Lo studio si propone di valutare il reale consumo di alcol nelle donne in gravidanza o che desiderano avere un figlio, attraverso la determinazione del biomarcatore etilglucuronide (EtG) nei capelli della madre in associazione ad un questionario sulle abitudini materne e il monitoraggio dell’esposizione prenatale mediante la determinazione dell’EtG nel meconio neonatale”.

Inoltre, con questo progetto si vuole anche rendere consapevoli le donne e i loro partner dei rischi che corrono consumando alcol in gravidanza.

Al progetto collaborano l’università Sapienza di Roma, il Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio, l’Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste, l’unità di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, l’Unità di Clinica Ostetrica del Policlinico di Modena, la Commissione Percorso Nascite dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche e la Sezione di medicina legale dell’Università Politecnica delle Marche.

È importante conoscere quali possano essere le conseguenze dell'uso d alcool in gravidanza.





Qui di seguito troverete due sintetici instant-book che chiariscono ampiamente ogni aspetto del problema:

Pensiamo ai Bambini – Non bere, la sindrome feto-alcolica è un pericolo che non tutti conoscono:

drive.google.com/file/d/195CKC6l-DwsX5fmmaU88tv22hz6BwHkQ/view?usp=sharing

La sindrome feto alcolica

drive.google.com/file/d/1w4OAVKJ_ydiuFGSfNDer8DcuVT_vgdkc/view?usp=sharing