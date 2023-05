Gardacqua, a Garda (VR), non è solo un centro benessere d'eccellenza. Immerso in un grande giardino, è perfetto in ogni stagione e magico quando arrivano primavera ed estate.... anche per imparare a nuotare, per rilassarsi durante la gravidanza e per far passare ore di divertimento ai bambini e ragazzi.

Iniziamo dal nuoto, visto che il centro è dotato di diverse piscine. E' possibile partecipare selezioni per la squadra preagonistica di Gardacqua, e anche partecipare al Super Corso Propaganda estivo, per avere l'opportunità di farne parte anche a settembre '23.Il corso è accessibile ai ragazzi con età compresa tra l'anno 2012 e 2006 che abbiamo padronanza di almeno tre stili di nuoto. Sono previsti otto mini allenamenti. Ogni mercoledì, dalle 16:30 alle 17:15, dal 21 giugno al 9 agosto, ad un costo totale di 72 euro.

Per quel che riguarda l'acqua fitness, Gardacqua propone corsi dedicati a chi cerca un'attività fisica completa e divertente. L'attrezzatura utilizzata è Okeo e le proposte, nel corso della settimana, sono molte: Acqua Trekking Circuit, Acqua Tabata, Acqua Tonic, Workout Spartan (30min a secco + 30min in acqua). Non è tutto. Gardacqua propone anche un corso gestanti. E' rivolto a tutte le future mamme con lo scopo di aiutarle ad alleviare e migliorare i disturbi legati alla gravidanza. L'acqua facilita il rilassamento, il lasciarsi andare, quindi regolarizza la respirazione e scioglie le tensioni, permettendo al corpo di lavorare meglio. Tutti i dettagli sui diversi corsi di nuoto, fitness e gestanti di Gardacqua sono disponibili qui.

E visto che la scuola sta per finire, Gardacqua semplifica la vita ai genitori con Adventure Camp & Baby Camp che iniziano il 12 giugno. Sono dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Ci si può già iscrivere e lo si può fare in ogni momento.



Gardacqua - SPA, Wellness and Pools

Via Cirillo Salaorni ,10

37016 Garda (VR)

045 627 0563

www.gardacqua.org

Cos'è Gardacqua?

Gardacqua, a Garda, sulla sponda veronese del lago, è sinonimo di tempo dedicato al benessere. La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. A livello architettonico è caratterizzata da una elegante cupola di cristallo ed ospita una SPA di oltre 1000 MQ, grandi piscine interne ed esterne in cui rilassarsi oppure nuotare, beauty center in cui regalarsi trattamenti e massaggi d'ogni tipo, bar, ristoranti ed aree kids dedicate ai più piccoli.

Gli augfuss meister, i maestri di sauna di Gardacqua SPA, guidano gli ospiti nei loro momenti di relax. La struttura segue la filosofia della tradizione nordica: all'interno degli ambienti caldi non è consentito l'utilizzo del costume: ad alte temperature infatti alcuni tessuti possono rilasciare sostanze tossiche. Invece c'è l'obbligo di coprirsi nelle aree di passaggio tra un ambiente e l'altro. Al Welcome Desk sono disponibili teli, ciabatte e accappatoi, così che gli ospiti possano pensare solo a rilassarsi.

Gardacqua SPA è dotata di un'ampia Sauna Finlandese con cromoterapia (Temperatura: 80-90°C, umidità 5%). Qui calore, colori e profumi creano l'atmosfera indispensabile per un'esperienza di profondo benessere. La Bio Sauna (temperatura: 50-70°C; umidità: 40%), con il suo ambiente caldo e umido, è invece ideata per avvicinare alla sauna anche tutti coloro che soffrono le alte temperature. Il Bagno Salino (temperatura: 40-50°C, umidità: 80%) è poi un ambiente dal vapore salinizzato che grazie all'azione antibatterica delle particelle di sale è in grado di favorire l'igienizzazione delle vie respiratorie. Lo scrub salino, realizzato all'interno, leviga lo strato superficiale della pelle e riattiva la microcircolazione.

Il Bagno Turco (temperatura 40-50°C; umidità: 95-100%) stimola i pori della pelle ad aprirsi ed induce la sudorazione, favorendo una profonda pulizia dell'epidermide attraverso l'eliminazione di tossine e impurità. Il Laconium (temperatura: 55-65°C; umidità: 20%) è invece un ambiente dedicato al riscaldamento graduale del corpo per un effetto di rilassamento totale. Il Percorso Kneipp di SPA Gardaqua, a Garda (VR), alterna acqua fredda e acqua calda, per stimolare la microcircolazione di gambe e piedi. La Cascata di Ghiaccio, invece, offre il raffreddamento più indicato dopo la permanenza negli ambienti caldi per ottenere il massimo dalla propria esperienza in sauna.

Non manca una grande zona Idromassaggio (temperatura: 33-35°), per un relax che stimola la circolazione e decontrae i muscoli. Tra un ambiente e l'altro, qualche momento di assoluto relax nell'accogliente e silenziosa Dream Room è poi l'ideale per una breve pausa. Ecco poi la grande Zona Relax, con vista sul prato privato della SPA: qui ci si riposa al caldo, con luce naturale, coccolati da un tiepido raggio di sole con vista sul prato privato della SPA. La struttura è dotata di un Solarium Naturista, un prato privato dove prendere il sole senza costume in mezzo al verde e alla natura.