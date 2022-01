I vuoti affettivi che percepiamo hanno spesso radici antiche. Come sempre la questione fondamentale è quella di imparare a conoscere noi stessi e riconoscere con sempre più chiarezza i nostri reali bisogni.

Il vuoto affettivo è una sensazione persistente di mancanza. Comprendere le cause dei vuoti affettivi che percepiamo nella vita è molto importante per riuscire a superarli. Alle volte la sensazione di vuoto affettivo può avere radici profonde che vanno ad alimentarsi in periodi della nostra vita remoti. Da bambini potremmo aver vissuto esperienze di deprivazione che possono averci portato a sviluppare un senso di vuoto affettivo. In altri casi il voto affettivo può nascere da eventi più recenti che hanno strutturato in noi questa sensazione di mancanza.

Più in generale il voto affettivo è appunto la mancanza del soddisfacimento di alcuni bisogni fondamentali: potremmo avere una mancanza nell'ambito d'amore, oppure di significato, oppure di sicurezza e stabilità nella vita. A seconda della diversa situazione in noi si potrà strutturare una più o meno profonda sensazione di vuoto. Il primo passo per riuscire a comprendere e a superare i nostri voti effettivi e quello di conoscere meglio noi stessi, di andare a identificare quali siano le leve che si muovono dentro di noi portandoci a vivere tali sensazioni.