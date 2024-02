Ho sentito dire ed ho anche letto, da parte dell'agente dell'allenatore del Bologna Motta, che a Napoli, nessuno vuole venire ad allenare per il carattere poco ortodosso del Presidente De Laurentiis. Francamente non capisco questa esternazione. Molto probabilmente colui che afferma questo nesso, non ha mai avuto a che fare con Presidenti tipo Romeo Anconetani del Pisa e Costantino Rozzi dell'Ascoli. E ne cito solo due perchè sono i primi che mi vengono in mente, famosi per il loro essere "fumantini". Secondo voi dopo il disastro Garcia, De Laurentiis avrebbe dovuto allungarli il contratto? Oppure nella breve parentesi di Walter Mazzarri, avrebbe dovuto glissare e proseguire nel disfacimento e sfracellamento della squadra? Non comprendo cosa significhi che a Napoli non verrà mai nessun allenatore perchè De Laurentiis è fumantino. Ma a comandare la società è il Presidente o l'allenatore?

Chi ci rimette i soldi? De Laurentiis si espone solo quando le cose vanno male. E'altresì giusto affermare che fare calcio a Napoli è molto difficile. Chiedetelo a Corbelli e a Naldi ossia i predecessori di De Laurentiis alla guida di questa società se è facile fare calcio, del buon calcio nella città partenopea. In primis, i giornalisti, che non vedono l'ora di dire cose brutte sul Napoli. In televisione e sulla carta stampata.

De Laurentiis in 20 anni, ha tolto il Napoli, dal fallimento, è ripartito dalla serie C, e in due anni è approdato in serie B. Poi in un solo anno la promozione in serie A. Da quando gli azzurri targati-De Laurentiis sono nella massima serie, hanno vinto tre coppe italia, una Supercoppa di lega e un fantastico scudetto, dopo 33 anni di nulla. Hanno disputato tre finali di Supercoppa di lega, purtroppo perse. Conto anche 4 secondi posti, con il famoso scudetto 2018 quello di Sarri, perso in "albergo".....e sempre con Sarri, i partenopei sono stati per due volte campioni d'inverno, sfoderando campioni come Lavezzi, Cavani, Hamsik, Higuain, Mertens, e non ultimi Osimhen e Kvara.

Parlare male di De Laurentiis mi sembra eccessivo. Molto probabilmente, attualmente, giocatori come Kvara vogliono uno stipendio più adeguato alla loro fama. Ma chi viene a Napoli, sa che non può pretendere la luna. Lo stesso Maradona, nella sua bella epoca si "accontentava" di quello che Ferlaino poteva dargli, senza mai chiedere aumenti o altro. Maradona ha sempre giocato per la gloria. Perchè come diceva lui voleva "entrare nella storia".

Forse era un altro calcio, come quello degli Anconetani, dei Rozzi e dei Ferlaino.