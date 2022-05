Perplessità e Delucidazioni

Il Movimento associazione provinciale di cui faccio parte come responsabile provinciale, e da tempo come avrete notato non ho fatto articoli per vari motivi, uno di questi è il dover ripetere più volte a questa amministrazione inefficiente su tutti i punti di vista le problematiche di questa città, oggi ho parecchie domande da fare ma soprattutto vorrei delle delucidazioni su ciò che sto a elencarvi.

La CNF è una società privata che ha vinto la gara come concessionario dei tributin- vi sembra logico che il sindaco e la giunta presenzino ad una inaugurazione di tale tipo?

Si fa notare che la sede scelta è quella utilizzata (gratis?) da Menna come sede elettorale… non vi sembra una coincidenza strana? Da quando è stato affidato il servizio (già da alcuni mesi prima dell’esito della gara… affidamento diretto a titolo provvisorio) si può affermare che il sistema di riscossione funziona talmente bene che sono già partiti gli avvisi di accertamento per il canone della tassa di pubblicità… chissà perché ho già sentito diverse lamentele compreso chi prima non era tenuto a pagare ed ora gli si chiede il pagamento perché sommando le varie insegne in posti diversi si supera il minimo tassabile e cioè mq 5,00… una svista importante per una società che vanta di essere tra le migliori anche se è nata da poco.

Il canone che ha sostituito la TOSAP si è triplicato senza che né la CNF né il dirigente preposto se ne siano accorti… pur essendo il 30/04 scaduto il termine per la prima rata non sono arrivati gli avvisi ai contribuenti… si sono forse accorti dell’errore e stanno cercando di porvi rimedio?

Ma guardando la gestione dei tributi non si può che notare (a beneficio dei contribuenti morosi ed a dispetto di coloro che pagano correttamente) che la riscossione coattiva per l’annualità 2015 è andata in prescrizione (mancato incasso del comune per colpa di chi?) e si sono accorti che la ditta che aveva in gestione i parcheggi non effettuava i versamenti ( non so la somma precisa e da cittadino e segretario provinciale del movimento di cui faccio parte la chiederò ma so che si tratta di un lungo periodo)… perché non vengono effettuati dal dirigente preposto i controlli periodici?

Al riguardo degli impianti pubblicitari di grandi dimensioni presenti in città, sempre per far comprendere ai cittadini come funzionano le cose in questo comune, mi è stato fatto notare da un operatore del settore che c’è una ditta di Vasto che ha gli impianti pubblicitari (quasi in monopolio assoluto) non autorizzati e senza pagare da anni (sarà vero?... da cittadino e segretario lo andrò a chiedere) ma, guarda caso, gran parte di questi impianti pubblicitari sono stati utilizzati per la campagna elettorale di questa amministrazione.

Per concludere evidenzio ai cittadini Vastesi che pagano regolarmente le tasse che ad oggi il bilancio comunale non ancora riesce a chiudere come evidenziato anche nell’ultimo consiglio comunale ed i debiti aumentano…ma so già che mi risponderanno che “tutto va bene” ma io non mi fermerò e andrò fino in fondo affinché la giustizia e la trasparenza sia certa ai fini della legalità.



Associazione Movimento IUSTITIA NOVA

Il segretario provinciale

Orlando Palmer