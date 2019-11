Il 5G è tecnologia di telefonia mobile di quinta generazione, destinata a espandersi velocemente e ad avere applicazioni in numerosi campi, specie dove sono necessarie grandi velocità per l'invio e la ricezione dei dati. Un primo passo per iniziare le applicazioni di intelligenza artificiale su vasta scala.

Ma ogni qualvolta che si affaccia sul mercato una nuova tecnologia, bisogna mantenere un fermo l'entusiasmo, capire e pensare che "il progresso non può e non deve avere prezzi". Andiamo quindi cauti e studiamo bene gli effetti sugli umani... solo 50 anni fa abbiamo sintetizzato sostanze che abbiamo poi dovuto eliminare, qualche anno prima credevamo di usare i raggi x con facilità e avemmo tanti radiologi senza dita e con leucemie.

Ma anche tralasciando lo spinoso problema dei suoi effetti sulla salute umana, il 5G può interferire con tanti altri servizi di comunicazione che viaggiano attraverso l'etere. In realtà stiamo un po' sporcando tutto... pensiamo all'inquinamento terrestre, pensiamo ai rottami che girano intorno alla terra, residui di satelliti e altro... Per questo il 5G non si vede, ma potrebbe sentirsi.

www.sciencemag.org/news/2019/11/new-deal-won-t-prevent-5g-communication-networks-interfering-weather-forecasts?utm_campaign=news_weekly_2019-11-22&et_rid=305250513&et_cid=3086764