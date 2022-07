Le Ferrari davanti a tutti nelle libere del venerdì al Paul Ricard di Le Castellet per il GP di Francia che si disputerà domenica prossima, penultima gara prima della pausa estiva.

Miglior tempo per Carlos Sainz con 1:32.527, più veloce di un decimo rispetto al compagno di squadra, Charles Leclerc. Va ricordato comunque che lo spagnolo della Ferrari domenica partirà dall'ultima fila, per aver superato il limite di sostituzioni della propria power unit dopo il guasto che ne ha causato il ritiro in Austria un paio di settimane fa.

Ma non è la doppietta Ferrari a lasciar stupiti, quanto il mezzo secondo di ritardo fatto segnare da Verstappen (Red Bull), con il terzo tempo. Il pilota olandese, però, sembra farsi preferire sul passo gara.

A testimoniare di un progressivo miglioramento delle Mercedes, che con le ultime migliorie presentate oggi hanno sfoggiato un musetto che adesso le fa sembrare delle BMW, il quarto e quinto tempo di George Russell e Lewis Hamilton, anche se con un ritardo dal primo, rispettivamente, di 7 decimi e di quasi 1 secondo.

A seguire Lando Norris, che ha fatto intravedere progressi con la McLaren che in questo gran premio ha presentato novità significative alla vettura, davanti all'Alpha Tauri anch'essa notevolmente migliorata di Pierre Gasly, alla Haas di Kevin Magnussen, all'altra McLaren di Daniel Ricciardo e alla Red Bull di Sergio Perez.

Nelle prossime ore, mentre la Red Bull dovrà cercare di capire come aumentare le prestazioni della monoposto, alla Ferrarri dovranno invece intervenire per arginare il problema del degrado dei pneumatici che in Francia si è ripresentato e che aveva affliutto le Ferrari ad inizio stagione.

Le qualifiche si disputeranno sabato dalle 16 alle 17.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1550184564856872962