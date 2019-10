Da martedì 22 ottobre è in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali "Magically" (Ema Edition/ Believe Digital), il nuovo singolo di Fiamma Velo, pianista e compositrice veneta, prodotta da Roberto Cacciapaglia.

Dopo i recenti singoli "Summer Sea" e "Enchantment of the Sea", l’artista chiude la trilogia estiva con questo nuovo brano, contenuto nel suo ultimo album "Viaggio nell'Anima".

Il singolo "Magically" è stato registrato al Glance Studio di Milano, e vanta la collaborazione del percussionista egiziano Shady El-Agar noto per il suo “Egyptian Tabla Style”.

"Magically" commenta la pianista "è un brano che nasce da un temino simpatico che quasi per gioco continuavo a canticchiare di tanto in tanto. Mi ritornava sempre in mente. Allora mi sono messa al piano e non ho fatto altro che seguire un filone musicale, quasi magico che mi ha portato a scrivere tutto il brano di getto in poco tempo".

"Magically" è accompagnato da un videoclip girato a fine agosto nel Castello Flotta di Mandatoriccio, piccolo paese calabro che tra mare e colline regala scenari meravigliosi e vanta la collaborazione della ballerina mandatoriccese Rossella Mazza che riesce a coinvolgere nel suo piroettare anche altri personaggi del castello tra cui la stessa Fiamma.