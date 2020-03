Jair Bolsonaro è risultato positivo al test della Covid-19 dopo che un suo stretto collaboratore (Fabio Wajngarten, capo della comunicazione), che aveva anche partecipato al recente incontro tra Donald Trump e il presidente del Brasile avvenuto lo scorso sabato a Mar-a-Lago in Florida, aveva manifestato i primi sintomi della malattia e il successivo test aveva confermato il contagio.

Questo, almeno, è quanto hanno anticipato nel pomeriggio di oggi i media brasiliani, ripresi poi da quelli di tutto il mondo, alcuni dei quali avevano anche precisato che Bolsonaro sarebbe stato positivo al primo test, ma era ancora in attesa del secondo, quello di conferma.

Per dirimere la questione, Bolsonaro via social ha catalogato la notizia come falsa, commentandola con una sua foto in cui mette il palmo della mano sinistra nell'incavo del braccio destro, nel classico gesto che da noi simboleggia un plateale vaffan... per quello che sembra voler esorcizzare come uno scampato pericolo.

Una reazione alquanto curiosa, perché anche due giorni fa Bolsonaro aveva dichiarato di dar poco peso alla Covid-19, dicendo sia che "altre influenze uccidono più di questa" e che i timori sul coronavirus sarebbero sproporzionati.

La Casa Bianca, che del contagio del collaboratore di Bolsonaro dovrebbe preoccuparsi visto che, oltre al presidente, all'incontro in Florida era presente anche il vicepresidente Pence, non ha commentato la notizia. In compenso, però, Trump ha detto via social che in giornata si rivolgerà di nuovo agli americani per aggiornarli sull'epidemia da coronavirus.