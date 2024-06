CHIARA TAIGI - RAIUNO - APPLAUSI di GIGI MARZULLO

Nella NOTTE tra il 2 e il 3 Giugno - ore 1:05

DOPPIO APPUNTAMENTO con CHIARA TAIGI !



Chiara Taigi sarà ospite al programma Applausi su RAI UNO con Gigi Marzullo, a cura di Maria Antonietta Bertoli, Mathias Guatelli.

Dopo UnoMattina in Famiglia alle ore 7:50, un secondo appuntamento domenicale, notturno, con Chiara Taigi e con l' Opera Lirica Italiana su Applausi dopo le ore 1:05 nella notte tra Domenica 2 Giugno e il giorno 3 Giugno 2024.

Il programma Applausi si rinnova e propone una nuova formula ad un appuntamento storico settimanale di intrattenimento da oltre 20 anni, confermando la capacità di stimolare curiosità e un moderno interesse sul teatro, sull'arte e sulla musica.

Gigi Marzullo con grande capacità unisce persone di alto livello tecnico-artistico ad un linguaggio semplice e fluente gestendo il confronto di grandi cantanti, artisti, scrittori, registi e critici predisponendo l'interesse ad ogni tema e fornendo una base per una conoscenza critica e colta.

In Studio oltre al Soprano Chiara Taigi saranno presenti il Mezzosoprano Eufemia Tufano, Soprano Cristina Ferri, Soprano Amarilli Nizza, Pianista e Scrittrice Cristina Bersanelli e moltissimi altri critici e personaggi invitati, in grado di suscitare una interessante attenzione al tema della serata e per prepararsi ad un ascolto consapevole e divertente.

E' una opportunità di grande riconoscimento e valorizzazione culturale, in un giorno pieno di ricorrenze importanti, dalla Festa della Repubblica al posticipo del giovedi delle celebrazioni del Corpus Domini 2024 alla domenica e la ricorrenza della morte di Giuseppe Garibaldi.

Chiara Taigi invita e sottolinea questa opportunità di di avere opinioni autorevoli e un invito all'ascolto del programma Applausi e dell'opera che verrà proposta, ringrazia per questo tributo alla musica colta, alla Opera Lirica Italiana rappresentata in RAI, la Radio Televisione Italiana.







