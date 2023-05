Tutto è pronto per le finali della terza edizione di LAZIOSound: una staffetta di appuntamenti che vedrà protagoniste le eccellenze musicali del Lazio, intercettate da direzione e comitato artistico, affiancati da grandi nomi della scena italiana e non solo. Si parte il 6 maggio con la finale della categoria Songwriting Heroes (presso Sottoscala9 di Latina alle 21): lo special guest dell’evento sarà il cantautore Galeffi, che accompagnerà sul palco i finalisti Guidobaldi, Il Solito Dandy e Iris. A decretare il vincitore della categoria saranno lo stesso Galeffi (cantautore tra i più in voga della scena indie) e Marta Venturini (produttrice - autrice - label manager). La serata è aperta al pubblico e ad ingresso gratuito.

La categoria Songwriting Heroes, come si evince dal nome, premia le eccellenze del cantautorato – dall’indie al pop, dal rock al metal, passando per il folk e il reggae – offrendo dunque una varietà creativa e di scrittura perfettamente in grado di rappresentare le penne più graffianti e convincenti della musica nostrana. In palio, per il vincitore della categoria – oltre a percorsi professionali di primo livello attraverso programmi e risorse dedicate alla promozione, alla produzione, alla consulenza manageriale e alla formazione – è prevista anche la partecipazione allo Sziget Festival, in Ungheria, tra i festival più importanti del mondo.

Ospite d’eccezione il cantautore Galeffi. Pseudonimo di Marco Cantagalli, il cantautore e autore italiano è nato a Roma nel maggio del 1991. Nell’inverno del 2017 ha pubblicato il singolo Occhiaie e ha poi lanciato il suo album d’esordio Scudetto, attirando le attenzioni di pubblico e critica. Nella primavera del 2020 ha pubblicato il suo secondo album Settebello, che ha vinto il prestigioso Premio MEI come miglior disco italiano dell’anno. Nel 2022 arrivano i singoli Appassire e Divano Nostalgia prima del terzo album in studio, Belvedere, nel maggio 2022, per Capitol Records. Segue, a settembre 2022, il terzo estratto Dolcevita. Parallelamente all'attività di artista interprete, Galeffi è anche un autore per Warner Chappell. La sua penna poetica ha contribuito alla scrittura di brani per artisti molto conosciuti del panorama italiano come Tiromancino, Zero Assoluto e molti altri.

I vincitori della terza edizione di LAZIOSound si esibiranno poi a luglio nella cornice del Castello di Santa Severa nel grande appuntamento annuale con LAZIOSound Festival.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.

Songwriting Heroes, 6 maggio Sottoscala9 di Latina, Via Isonzo, 194, con Galeffi ore 21. Ingresso gratuito