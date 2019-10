Il libro del mese è certamente Malum et diaboli - Introduzione alla demonologia.

Le recensioni sul web spopolano e molte sono le librerie che vendono o ordinano questo testo che sembra essere uno dei più richiesti nell'ultimo periodo. Ma di cosa tratta esattamente questo scritto che contiene la tesi con il quale il prof. Iuliano ha conseguito la laurea in teologia?

Il testo affronta coraggiosamente una tematica molto ardua quale quella della caduta degli angeli, partendo però da una ermeneutica biblica che non lascia indifferente il lettore. I miti della caduta vengono affrontati con chiarezza teologica mostrata quasi superbamente dall'autore che rilegge un possibile senso sulla esistenza delle creature evieterne (cioè che hanno un inizio, un principio nell'eternità e che non conoscono fine o morte). Si risponde con argomenti devo dire anche molto razionali e logici, al come si possa affermare che un dio esista e allo stesso tempo si faccia esperienza del male nel mondo, inteso anche nella sua forma più difficile da spiegare ovvero bambini o innocenti che soffrono senza avere certamente alcuna colpa. Un gioiello che sarebbe bello venisse letto anche dagli studenti di filosofia, in quanto esso si fonda su principi di esposizione logica che lasciano a tratti senza fiato. Il contenuto è molto chiaro, lineare e non impressiona a differenza di molti altri testi scritti sul demonio o sulla demonologia.

La caratteristica che però ci sembra di dover sottolineare è che questo libro forse ha il merito di essere un fondamento nel campo della ricerca teologica e non, per tutti quanti vogliano studiare o leggere tale argomento.