Sono ufficialmente online da oggi le “Favole Blu”, una raccolta di audio-racconti, storie e favole scritte e raccontate da volontari di A Casa Lontani Da Casa, rete nazionale di alloggi e servizi solidali, nate per allietare la permanenza di minori e famiglie nelle Case di Accoglienza della Rete Solidale.

Il progetto è iniziato nell’autunno 2023, quando A Casa Lontani Da Casa ha lanciato un appello online ad appassionati di lettura e scrittura affinché donassero favole per bambini originali e inedite. L’iniziativa è stata accolta molto positivamente e i racconti pervenuti sono stati selezionati con cura, avvalendosi anche dell’aiuto di una psicologa per assicurare che i contenuti fossero effettivamente adatti ai bambini.





Per ascoltare le Favole Blu su Spotify: https://open.spotify.com/show/42VrcYnSeZWM2mazsDS4Zx

Per ascoltare le Favole Blu su YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLxDQASXkmfmDC-tMhDUWE8ITPFu_Thc65&si=NESVJvA6X8Sxa9qp



Concluso il processo di selezione, sono stati poi coinvolti 30 volontari che hanno contribuito all’editing delle favole, in modo che fossero fruibili in formato audio: dal momento che ascolto e lettura sono due modalità molto diverse tra loro era necessario adattare i testi per il formato audio.

Per i volontari è stato quindi organizzato un workshop di scrittura creativa per bambini e una serie di lezioni di lettura interpretata, affinché potessero registrare al meglio le audio fiabe. Un percorso che ha richiesto molti mesi di lavoro intenso, impegno, dedizione, e anche tanto cuore, e che finalmente oggi vede la luce.

“La lontananza da casa e dagli affetti durante un periodo già difficile come quello della malattia può essere una fonte significativa di stress e ansia per i bambini malati e per chi è loro vicino. È inoltre documentato il coinvolgimento fisico ed emotivo di un numero maggiore di persone all’interno della cerchia familiare e amicale quando ad ammalarsi sono proprio i bambini. Questo progetto intende portare attraverso le favole uno spazio di evasione dalle difficoltà quotidiane e di piacevole condivisione con le figure di accudimento. Siamo molto felici che le Favole Blu siano state un progetto di volontariato: questo, a nostro avviso, aggiunge ancora più valore all'iniziativa che ha avuto fin da subito un'anima altruista.” - commenta Laura Gangeri, Vicepresidente di A Casa Lontani Da Casa.

Anche per i volontari la realizzazione del podcast è stata un’esperienza unica, come racconta Monica: “Si è trattato di un progetto collettivo, di un vero e proprio lavoro di squadra, che ci ha unito molto e che si è anche rivelato essere una forma di volontariato diversa dal solito. Fare qualcosa per aiutare gli altri è sempre importante, ma quando questo accade in una forma originale, come è stato per la realizzazione delle Favole Blu, rimane nel cuore in modo ancora più indelebile. Alla consapevolezza di far parte di un progetto a favore dei bambini che vivono l’esperienza della migrazione sanitaria si è affiancato un crescente spirito di appartenenza, che ha contribuito a rendere il nostro gruppo di volontari ancora più coeso e motivato.”

Il titolo scelto per questa prima stagione del podcast fa riferimento al progetto delle Stanze Blu, alloggi solidali dedicati ai bambini e agli adolescenti che si trovano in trasferta sanitaria nati proprio per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie: si tratta di alloggi realizzati su misura per loro, ristrutturati da architetti volontari e riarredati in modo da essere accoglienti e adatti a ospitare i bambini.

Il progetto delle Stanze Blu prevede anche la copertura di ogni costo legato alla trasferta sanitaria: essere accolti in questi alloggi significa, per i bambini malati e le loro famiglie, non solo sentirsi protetti e a casa, ma anche non doversi preoccupare di nulla.

Per la donazione delle favole si ringrazia Angela, Anna, Antonella, Antonino, Beatrice, Claudia, Chiara, Cristina, Daniele, Floriana, Gisella, e tutti gli altri che non vediamo l’ora di pubblicare nella seconda stagione del podcast.