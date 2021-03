Insieme all'innumerevole lista delle menzioni speciali equamente distribuite tra tutte o quasi le regioni italiane, il ministro Dario Franceschini ha reso noto che è andato in Lombardia, per l'esattezza a Bergamo, il Premio Nazionale del Paesaggio 2021 attribuito dal Mibact il 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.

La comunicazione del Ministro della Cultura è arrivata nel corso della première sul canale YouTube del ministero tenutasi oggi in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.





"Dobbiamo sempre pensare alla grande lungimiranza dei nostri padri costituenti – ha dichiarato il Ministro Franceschini – che iscrissero nell'articolo 9, tra i principi fondamentali, non soltanto la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, ma anche la tutela del paesaggio. Pensiamo quale capacità di visione aveva quella generazione di politiche e di politici nell'immaginare il futuro. Per questo nel 2016 abbiamo istituito la Giornata Nazionale del Paesaggio, che è un modo per organizzare una competizione virtuosa tra progetti, per tenere vivo questo tema e di partecipare alla selezione europea che si svolge successivamente. È un riconoscimento importante, è una prova di come noi in molti settori siamo all'avanguardia. Dobbiamo essere orgogliosi – ha concluso Franceschini – perché la tutela del paesaggio è uno dei settori su cui l'Italia è più avanti di molti altri paesi".

Il progetto, selezionato tra le 96 proposte presentate, verrà premiato con una stampa dell'architetto e incisore Luigi Rossini (Ravenna 1790 – Roma 1857) dall'Istituto Centrale per la Grafica e costituirà la candidatura italiana alla VII edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.