Con Ilaria Capua, scienza, salute e ambiente salgono sul palco. Si intitola “Le parole della salute circolare” il nuovo progetto teatrale prodotto da Aboca, healthcare company con sede a Sansepolcro, che in un tour in più tappe toccherà alcune delle principali città italiane.

Un evento coinvolgente ed emozionante, una lettura scenica pensata per portare attenzione sul tema del profondo rapporto tra la salute del pianeta e quella di tutti i suoi abitanti. Capua racconterà le storie sorprendenti di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo, le scoperte straordinarie che hanno aiutato l’umanità a crescere e prosperare, ma anche gli effetti nefasti dello sfruttamento della Terra e delle sue risorse. Un dialogo appassionante, fatto di voci e immagini, che consegnerà al pubblico le parole di ieri, le parole di oggi e le parole per il domani: un nuovo vocabolario per l’umanità, per riflettere e generare consapevolezza sulla profonda connessione che lega tutti gli esseri viventi.

Ogni data del tour, a ingresso gratuito su prenotazione, vedrà sul palco assieme a Capua un artista diverso: al debutto, il 27 aprile a Perugia, durante il Festival SEED, sarà accompagnata da Antonella Attili; il 2 maggio al MAST.Auditorium di Bologna in scena con lei ci sarà Lodo Guenzi; il 3 maggio a Firenze al Teatro Niccolini dialogherà con Francesca Reggiani, e infine concluderà questo ciclo di appuntamenti il 3 giugno a Pieve Santo Stefano (Arezzo), in occasione del “Festival dei Cammini”, di nuovo insieme ad Antonella Attili.

Inoltre, Ilaria Capua sarà ospite del Bosco degli Scrittori al Salone Internazionale del Libro di Torino il giorno 20 maggio, dove presenterà il libro Le parole della salute circolare (Aboca edizioni), un nuovo volume che raccoglie le idee e i messaggi dello spettacolo, disponibile per l’acquisto durante le tappe del tour e in tutte le librerie e store online. Fra le scienziate italiane più autorevoli a livello internazionale, Ilaria Capua per oltre trent’anni ha diretto gruppi di ricerca in Italia e all’estero e oggi è Senior Fellow of Global Health alla Johns Hopkins University.

Dal 2016 al 2023 ha diretto il centro di One Health dell’Università della Florida, dove ha sviluppato il concetto di Salute Circolare, che promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. È stata insignita di innumerevoli riconoscimenti, tra i quali nel 2008 il Scientific American 50 Award, assegnato ai 50 ricercatori migliori al mondo, e nel 2021 il Premio Hypatia per le scienze della vita assegnato dall’Accademia Europea delle Scienze. Membro della European Academy of Sciences, è autrice di libri per adulti e bambini ed editorialista del Corriere della Sera.

“L’ambiente non è qualcosa di esterno a noi, ma qualcosa in cui siamo immersi, di cui noi facciamo parte e che fa parte di noi”, afferma Ilaria Capua. E in un mondo fatto di iper- specializzazioni, che studia i dettagli ma è incapace di vedere il quadro complessivo, è importante ricordare che “La salute circolare è fatta dalle interconnessioni fra persone, animali, piante e ambiente ed è governata dalle forze contenute nell’acqua, nell’aria, nella terra e nel fuoco. Con l’aiuto dei big data, arricchiti di immaginazione e coraggio; insieme alla determinazione, la curiosità e la lungimiranza possiamo affrontare oggi le grandi sfide che ci aspettano e avremo successo soltanto se terremo ben saldi e lucidi i concetti e i valori del rispetto, dell’impegno e dell’equità.”

Il progetto è prodotto e realizzato da Aboca, che da sempre fonda il suo lavoro sullo studio del rapporto tra uomo e natura, sviluppando prodotti 100% naturali e scientificamente avanzati, perseguendo un modello produttivo circolare e sostenibile.

Aboca è una Società̀ Benefit certificata B Corp, impegnata per statuto a perseguire il Bene Comune operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti della comunità̀ e dell’ambiente. Una missione quotidiana che si concretizza anche nell’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e culturale.

Durante le quattro serate previste dal tour, attraverso un dialogo appassionante fra arte e scienza, fatto di voci e di immagini, ci sarà lo spazio per riflettere sulla profonda connessione che lega tutti gli esseri viventi e per aiutarci a prendere consapevolezza di quanto sia importante ogni nostra piccola azione per un’inversione di rotta per il nostro futuro nell’ambiente in cui viviamo.

“Le parole della salute circolare” è anche un libro edito da Aboca Edizioni, disponibile in tutte le librerie e negli store online.