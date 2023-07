ROMA - Domani la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Washington. In programma l’incontro con il Presidente americano, Joe Biden, alla Casa Bianca. Nel primo pomeriggio la premier ha lasciato palazzo Chigi diretta all’aeroporto di Ciampino per salire a bordo dell’aereo che la porterà negli Stati Uniti. Fonti diplomatiche spiegano che verranno ribaditi i profondi legami fra i due Paesi e la solidità dell’alleanza transatlantica. L’incontro alla Casa Bianca a pochi giorni dalla Conferenza di Roma sulla migrazione e lo sviluppo, il vertice Fao su Sviluppo e Migrazione e la firma dell’accordo Ue-Tunisia.

Aggiornamento con foto dell'arrivo 27-07-2023:

Spiccano in questo momento epocale le tematiche relative a Ucraina, alla "via della seta" con la Cina e all' Africa: quello dell’Africa, al centro dell’attenzione della missione italiana. Biden e Meloni discuteranno anche della presidenza dell’Italia al G7 nel 2024 che si terrà in Puglia come annunciato da Meloni al 49° summit G7 di Hiroshima di Maggio scorso; in Puglia che storicamente ha svolto funzione di ponte tra Occidente ed Oriente.

"E' una visita molto importante per noi, anche perché si tratta del primo incontro ufficiale della presidente Meloni a Washington - ha affermato, a RaiNews24, Shawn Crowley l’Incaricato d’Affari ad interim presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia -. Siamo anche consapevoli del momento storico che stiamo vivendo e l'Italia sta giocando un ruolo importante per i temi che saranno discussi".

Nel corso della sua visita a Washington , il Presidente Meloni vedrà anche Kevin McCarthy, Speaker repubblicano della Camera già incontrato di recente a Roma.

Nei suoi nove mesi in carica - scrive il Washington Post - Meloni ha adottato un approccio pragmatico che l’ha messa nella posizione di dialogare con delegazioni dell’Unione europea, oltre che a posizionarla come ampio riferimento per la destra.

La premier a Palazzo Chigi aveva ricevuto nella mattinata il presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Van Thuong in visita di Stato in Italia.

Al centro dei colloqui, coincidenti con il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche fra le due Nazioni e con il decennale del Partenariato Strategico, l'ulteriore rilancio dell'intensa collaborazione in atto sui fronti economico-commerciale, energetico, culturale, scientifico e di sicurezza.