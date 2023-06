Michele Piagno, barman molecolare friulano autore di diversi libri tra cui "El Señor Mojito. Cinquantuno ricette e alcuni segreti", ha superato il confine… per portare la sua creatività in Croazia. Piagno è stato protagonista di una piacevole dimostrazione della sua arte dietro al bancone il 5 giugno ad Abbazia, durante un evento organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Fiume, dove vive da sempre una Comunità italiana che resta logicamente molto legata al nostro paese.



Durante il tradizionale ricevimento organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Fiume per celebrare la Festa della Repubblica Italiana, Michele Piagno ha dissetato i partecipanti con le sue creazioni e la sua semplicità. Piagno sa che quella del barista, prima che un lavoro come tutti gli altri, è una missione dedicata a far sorridere i clienti… anzi, gli ospiti. La sua partecipazione al programma del ricevimento a Fiume è stata fortemente consigliata dalla Federazione Baristi Italiani, da cui è stato premiato più volte.



Ma chi è Michele Piagno?



Piagno è un professionista stimato nel settore della mixologia e gode di una reputazione internazionale grazie ad un passione assoluta che coltiva da anni e che è la stessa che respira da sempre in famiglia. Ha collaborato con chef di fama mondiale, tra cui il rinomato Norbert Niederkofler, e ha sviluppato innovazioni sorprendenti nel campo della mixologia molecolare. Tra le sue creazioni, ecco Glow Sweet & Sour Mix, ovvero diverti cocktail "da discoteca", che diventano fluorescenti sotto la luce ultravioletta.

La sua esperienza in cucina e pasticceria gli consente di creare drink unici e inusuali. Piagno, ad esempio, ha trasformato gli asparagi in marmellata per utilizzarla nella preparazione di alcuni dei suoi innovativi cocktail. Tra le sue creazioni più celebri, spicca il Mojito all'italiana e mediterraneo, in cui reinventa la ricetta originale con l'uso di ingredienti come basilico, limone e Prosecco. Originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), Piagno ha già fatto conoscere il suo talento non solo a livello locale, ma anche oltre i confini italiani. Ha lanciato con successo il Barancli Gin, un prodotto friulano che esalta le sue radici e richiama l'attenzione degli amanti della mixologia in tutto il mondo.



https://michelepiagno.it

https://www.instagram.com/piagno.michele