ROAD OF KICKS live sabato 29 giugno al Circolino della Malpensata di Bergamo

ROAD OF KICKS

in concerto

sabato 29 giugno 2019

Cortile del Circolino della Malpensata

Via Luzzatti 6/b, 24126 Bergamo

Ingresso libero

Sabato 29 giugno al Circolino della Malpensata di Bergamo, la rock band bergamasca Road Of Kicks suonerà dal vivo il suo disco “Before the Stone”, uscito lo scorso 18 gennaio 2019. Tra chitarre graffianti, riff genuini e assoli grezzi, i Road Of Kicks si fanno strada lungo undici tracce che sottolineano un sentire marcato, netto, senza indugi.

“Before The Stone” è l’esordio discografico dei Road Of Kicks, che ha visto la luce il 18 gennaio 2019. Registrato all’Emporio Fonomeccanico di Bergamo, prodotto e mixato dagli stessi Road Of Kicks e da Federico Laini, il disco è stato masterizzato al Massive Arts di Milano. Chitarre graffianti, riff genuini e assoli grezzi si fanno strada lungo undici tracce che sottolineano un sentire marcato, netto, senza indugi: dalla open track “Double Fire” dal riff avvolgente, al country rock di “Genuine Times” e “24 Spindle Jenny”, alla morbida psichedelia di “Evening Echo”, l’ascolto è guidato da sonorità pure, autentiche, in cui emergono le diverse influenze della band, dal blues al southern rock. Un disco in bilico tra storie di vita vissuta e racconti improbabili, a volte un po’ cinici, che sembrano uscire da uno sbiadito romanzo noir, e che rende difficile ricordarci che siamo, dopotutto, ancora immersi nel presente.

Come in un racconto vecchio di 50 anni, i vicini di casa Steven (voce e chitarra) e Charlie (basso) sono cresciuti in un piccolo paese sulle pendici delle Prealpi, totalmente disinteressati al mondo musicale contemporaneo e ai sui cambiamenti, attingendo solamente ai vecchi vinili dei loro genitori. Le loro vivaci discussioni, scandite da toni accesi e amichevoli insulti reciproci, sono accompagnate dalla scoperta della musica rock. Cominciano cosi a suonare in un garage, ascoltando i classici immortali (Little Richard, Johnny Cash, Creedence Clearwater Revival) e scrivendo canzoni. L’idea di creare una band comincia a farsi strada e dopo una ricerca maniacale dei membri, Doug (chitarra solista) e Sonny (batteria) si uniscono al gruppo. Nei loro live domina il suono ruvido e autentico del rock. Nel 2010 esce il video di "All Of Joe's Wives” mentre nel 2011 la band incide “Seventh Rooster”, un EP da 4 tracce stampato solamente in vinile, un simbolo del loro desiderio di ritorno alle origini, che sarà successivamente accompagnato dal video di “One Too Free For Fighting”. Nel 2017 si concretizza l’idea di uscire con un primo disco. “Before The Stone” è stato pubblicato il 18 gennaio 2019, viene da lontano e si porta dietro tutta la loro storia, remota, ma scandita da ciò che c’è sempre stato, fin dall’inizio.